Les contaminations au coronavirus ont enregistré une baisse, en passant sous la barre des 200 cas, ce qui confirme, encore une fois, la stabilité de la situation épidémique enregistrée dans le pays ces dernières semaines. Il s’agit, en effet, de 198 cas confirmés enregistrés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 210 la veille. Le nombre de décès est passé 4 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille, soit une très légère hausse. Quant aux guérisons, elles se sont établies à 183 les dernières vingt-quatre heures, contre 188 la veille, ce qui représente également une très légère baisse, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

La diminution du nombre de malades en soins intensifs se poursuit également, selon le même responsable. Ils étaient hier «19 patients en soins intensifs», contre 20 la veille.

Le nombre total des cas confirmés que compte l’Algérie depuis l’apparition de la pandémie, il y a sept mois, s’élève à «110.711 dont 198 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.939 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 75.999», a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Une répartition des nouveaux cas confirmés fait ressortir que «26 wilayas ont recensé, durant les dernières vingt-quatre heures, moins de 9 neuf cas, 5 autres ont enregistré plus de dix cas, alors que 17 autres n’ont enregistré aucun cas», selon le même responsable.

A la fin de son point de presse, le porte-parole du Comité scientifique a réitéré son appel à la nécessité de ne pas baisser de vigilance, soutenant que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen le respect des règles d’hygiène et de prévention, comme le lavage récurrent des mains, la distanciation physique et, surtout, le port du masque obligatoire.

A l’échelle planétaire, la pandémie de coronavirus a totalisé, depuis son apparition en décembre 2019, plus de 108,63 millions de personnes contaminées au Covid-19, dont 410.876 nouveaux cas les dernières vingt-quatre heures, ainsi que plus de 2,3 millions de morts dont pas moins de 12.958 nouveaux décès les dernières vingt-quatre heures.

