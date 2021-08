Le nombre des contaminations a enregistré son deuxième jour consécutif de baisse, en se maintenant, toutefois, largement au-dessus de la barre de mille cas par jour. En revanche, le nombre de décès a augmenté et reste dans une proportion élevée. Le nombre des malades en soins intensifs reste également élevé, et ce, malgré la baisse relevée dans le bilan d’hier.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 1.172 cas de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 1.203 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Quant aux malades ayant succombé à la maladie, la plupart «faute d’oxygène» selon les médecins exerçant dans les hôpitaux, leur nombre était de 37 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 35 cas la veille. Le bilan quotidien du ministère de la Santé a fait savoir qu’il y a «actuellement 38 patients en soins intensifs», contre 47 la veille.

Pour ce qui est des guérisons, elles ont connu une baisse, passant à 733 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 745 la veille, selon la même source.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie, depuis le début de la propagation de la pandémie dans le pays, il y a dix-sept mois, il s’est élevé à «172564, dont 1172 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 4.291 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 116.009 cas», a précisé le ministère de la Santé dans son bilan quotidien.

Pour la répartition sommaire des cas de Covid-19 à travers le territoire national, il est indiqué que «19 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 6 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 23 wilayas ont connu 10 cas et plus», est-il précisé. A noter que les wilayas qui enregistrent plus de dix cas par jour est, lui aussi, en train d’augmenter de jour en jour.

Devant la gravité de la situation épidémique que traverse le pays, les autorités sanitaires ont tenu à réitérer les recommandations quotidiennes. Elles ont souligné, à ce titre, que «la situation actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention», insistant, dans ce sens, sur le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains. Le respect du confinement partiel à domicile est également recommandé en cette période critique de la pandémie de Covid-19 que traverse le pays.



4 220 816 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.220.816 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche. Plus de 197.821.560 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de samedi, 8.830 nouveaux décès et 514.389 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie avec 1.604 nouveaux morts, le Brésil (910) et la Russie (789). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 613.157 décès pour 34.978.461 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 556.370 morts et 19.917.855 cas, l’Inde avec 424.351 morts (31.655.824 cas), le Mexique avec 240.906 morts (2.848.252 cas), et le Pérou avec 196.353 morts (2.111.393 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 596 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (284) et la Macédoine du Nord (264). L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à 10H00 GMT 1.373.907 décès pour 40.841.711 cas, l’Europe 1.202.499 décès (58.427.601 cas), l’Asie 672.610 décès (44.846.557 cas), les Etats-Unis et le Canada 639.755 décès (36.409.202 cas), l’Afrique 170.295 décès (6.719.516 cas), le Moyen-Orient 160.371 décès (10.493.021 cas), et l’Océanie 1.379 décès (83.957 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).