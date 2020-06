L’Algérie a enregistré un nouveau record des nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19). L’indiscipline et le laisser-aller ont un prix. Avec les 283 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures, contre le record de 240 la veille, nul besoin de réaffirmer ce que les professionnels de la santé de différentes régions du pays, dont des responsables au niveau des hôpitaux et des professeurs qui s’occupent directement des malades, ont pointé du doigt : le relâchement d’une partie de la population.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar, qui a annoncé ce chiffre, a fait savoir que le total des cas confirmés s’élève, ainsi, à 12.968, soit 29,5 cas pour 100.000 habitants.

Le nombre de décès s’est à 7 cas durant les dernières vingt-quatre heures, soit le même que la veille, tandis que celui des guérisons s’est établi à 136 patients rétablis ayant quitté les établissements hospitaliers, marquant une baisse par rapport à la veille (146 guérisons), a indiqué Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à la présentation du bilan de la pandémie de coronavirus en Algérie. Il a, également, fait savoir que les patients actuellement en soins intensifs sont au nombre de 49 contre 48 la veille.

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie, il y a quatre mois, le pays compte donc un total de 12.968 cas confirmés, 892 décès et 9.202 patients guéris, a précisé le Dr Fourar, qui fait constater que «les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des décès».

Le même responsable a indiqué que «vingt-neuf wilayas ont enregistré des taux de contamination inférieurs au taux national», alors que «neuf autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures». Il a ajouté que «24 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas», tandis que «dans 15 autres wilayas, il a été enregistré plus de cinq cas dans chacune d’elles».

Le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur à base d’hydroxychloroquine s’élève à 30.345, a encore affirmé Dr Fourar, qui a enchainé sur les recommandations quotidiennes, soutenant que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique».

A la fin de son point de presse, il a également mis l’accent sur «l’obligation du respect du confinement, du port du masque et de la distanciation physique», des mesures dont le manquement fait plus de tort aux personnes âgées et aux malades chroniques qui restent les catégories les plus vulnérables face au Covid-19. Selon les statistiques fournies quotidiennement, ce sont ces personnes qui décèdent le plus.