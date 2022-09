Toutes les banques de la place ont réalisé des profits en 2021, ce qui démontre leur intact solvabilité. Les dépôts et les prêts se maintiennent à la hausse tandis que les bénéfices sont en augmentation. Cette remontée des liquidités est favorisée par une augmentation des prix du pétrole.

Par Khaled Remouche

Les fonds déposés dans les banques publiques et privées représentent, en 2021, une manne très importante de 11 000 milliards de dinars, soit l’équivalent d’environ 80 milliards de dollars. La part des banques publiques est beaucoup plus importante que celle des banques privées, 9 113 milliards de dinars contre 1 927 milliards de dinars pour les banques privées, toutes étrangères. Le volume des prêts accordés est également très important avec une part prépondérante pour le secteur public, 6 487 milliards de dinars contre 1 329 milliards de dinars, soit au total 7 800 milliards de dinars. Les profits sont en hausse par rapport à 2020. Les banques publiques affichent 160 milliards de dinars de bénéfices nets et les banques privées 46 milliards de dinars contre 123 milliards de dinars pour les banques publiques et 39 milliards de dinars pour les banques privées.

C’est ce qui ressort d’une compilation des bilans publiés par les banques en 2020 et 2021, élaborée par Sekak Conseils, le cabinet financier dirigé par l’économiste Rachid Sekak. Cette compilation ne comprend pas le bilan de la Cnep. Ce qui fait croire que les prêts sont en forte baisse. Les banques publiques avaient affiché, en 2020, 9 110 milliards de dinars de dépôts et 8 935 milliards de dinars de prêts. Les banques privées, elles, ont affiché, en 2020, 1 611 milliards de dinars de dépôts et 1 220 milliards de dinars de prêts. La Cnep avait réalisé, en 2020, 1 321 milliards de dinars de dépôts et 1 095 milliards de dinars de prêts.

Banque par banque, la BEA reste le leader du marché, en 2021, avec 2 875 milliards de dinars de dépôts et 1 641 milliard de dinars de prêts, contre respectivement 2 183 milliards de dinars de dépôts et 2 114 milliards de dinars de prêts en 2020. Cette banque, où Sonatrach dépose ses fonds, profite des effets de l’amélioration des prix du pétrole. En un mot, les dépôts à la BEA sont en hausse par rapport à 2020.

Au podium, on retrouve également la BNA et le CPA avec, respectivement en 2021 et 2022, 1 813 milliards de dinars au titre des dépôts et 1 438 milliards de dinars, et 1 376 milliards de dinars au titre des prêts. Suivent la Badr et la BDL avec respectivement 1 390 milliards de dinars et 1 013 milliards de dinars de dépôts et 1 144 et 880 milliards de dinars de prêts. La BEA, la BNA et le CPA réalisent les plus gros profits avec respectivement 71,8 milliards de dinars, 48,7 milliards de dinars et 30 milliards de dinars. Ce classement ne tient pas compte des résultats de la Cnep qui semble n’avoir pas publié son bilan puisque la compilation ne comprend pas le bilan de cette banque publique.

Concernant le secteur privé, Société générale reste la première banque privée avec 335 milliards de dinars de dépôts et 208 milliards de dinars de prêts. Gulf Bank se place en seconde position avec respectivement 237 milliards de dinars et et 197 milliard de dinars. BNP Paribas se classe en troisième position avec respectivement 223 milliards de dinars et 150 milliards de dinars suivi des banques Al Baraka, A Salam Bank et Natixis. Pour les profits, c’est Société Générale qui réalise les plus importants bénéfices, 8,22 milliards de dinars suivis par Citibank avec 7 milliards de dinars, Gulf Bank et Al Baraka avec plus de 4 milliards de dinars et BNP Paribas avec plus de 3 milliards de dinars.

Toute cette manne accumulée en 2020 et 2021 et tout ce volume d’engagements ne se traduisent par une forte croissance de l’économie nationale. Les banques ne jouent pas encore pleinement leur rôle de moteur de l’économie avec la persistance de l’insuffisante intermédiation bancaire ou, en termes simples, une question de la qualité des financements et de leur orientation. Ce qui pose le problème de l’efficacité des banques dans le financement de l’économie. <