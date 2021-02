En 2020, pas moins de 2844 personnes sont mortes sur nos routes, un nombre en baisse depuis cinq ans et surtout le premier depuis 1970, indique Ahmed Nait El Houcine, délégué national à la sécurité routière, qui était hier matin l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Celui-ci explique que «ce bilan positif» est lié aux conditions vécues en Algérie, et partout dans le monde, notamment l’interdiction de circuler par le confinement à cause du coronavirus. «Ces décisions ont réduit, donc, le déplacement des personnes. Ce qui a influé positivement sur les indicateurs de la sécurité routière», développe-t-il.

Pour lui, cette baisse encourageante témoigne des efforts qui ont été déployés par l’ensemble des partenaires. Cependant, dit-il, ce ne sont pas des chiffres satisfaisants puisque la facture demeure exorbitante. «Le nombre de mort donne vraiment à réfléchir et nous incite à fournir plus d’effort pour maitriser ce phénomène qui a pris de l’ampleur durant les années 2000», ajoute -il.

Ahmed Nait El Houcine signale la nouveauté dans les accidents de la route chez nous ces deniers temps, ce sont les motards qui sont à l’origine de milliers d’accidents annuellement. «Les conducteurs de motocycles sont impliqués dans 20 accidents sur 100», signale-t-il.

Parmi les mesures prises pour faire face aux accidents de la route, l’invité de la radio indique «qu’on est en phase de la mise en place de la nouvelle réforme de la sécurité routière», et ce, dit-il, à travers la «création de la délégation nationale à la sécurité routière».

Cette dernière, explique-il, a mutualisé les missions qui étaient dévolues aux établissements publics à caractère administratif, qui sont «le Centre national de la prévention et de la sécurité routière» et «le Centre national des permis de conduire».

Selon lui, l’objectif de cette démarche est de responsabiliser une institution par rapport à ce dossier de sécurité routière, parce que, dit-il, «on a constaté qu’il y avait une démission de la part des responsables en raison de la multiplication des intervenants dans ce domaine».

M. Nait El Hocine fait savoir que cette réforme s’inscrit également dans le cadre des recommandations internationales stipulant de mettre en place un organisme directeur ou une structure leader en matière de sécurité routière.

L’invité signale que la délégation nationale à la sécurité routière, placée auprès du ministère de l’Intérieur, est organisée et fonctionne en tant que service extérieur à l’administration centrale. «Elle a, donc, pour missions de mettre en œuvre la politique nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle», conclut-il.

