La baisse des nouvelles contaminations au coronavirus, qui est passée sous la barre des 200 cas lundi, s’est poursuivie hier. Le bilan quotidien indique que l’Algérie a enregistré 191 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 197 cas la veille. Alger et Blida ont été citées comme les wilayas les plus touchées avec 44 nouveaux cas pour la première et 30 pour la seconde.

Le même bilan a révélé, en revanche, que le nombre de décès a augmenté comparativement à la veille. Il s’est établi à 10 décès recensés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 7 lundi, a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Quant au nombre de guérisons, il a connu une légère baisse. Il y a eu «127 personnes rétablies ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures», contre 133 la veille, selon le même responsable. Celui-ci a également fait savoir que le nombre de malades en réanimation a connu une hausse. Il y a «34 patients actuellement en soins intensifs», contre 27 la veille, a-t-il déclaré.

Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus en Algérie, le 25 février dernier, le pays comptabilise un «total de cas confirmés s’élevant à 49 530 dont 191 nouveaux cas, soit 0,4 cas pour 100 000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures», a indiqué le même responsable, poursuivant que «le total des décès s’élève à 1 689 cas», tandis que «le nombre de patients guéris est passé à 35 307», a-t-il encore précisé, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.

Toujours pour les dernières vingt-quatre heures, le Dr Fourar a révélé que «25 wilayas ont recensé entre 1 et 9 cas», alors que «5 autres ont enregistré plus de 10 cas» et «dans 18 autres wilayas, aucun cas de coronavirus n’a été enregistré». La veille, il y a eu zéro cas dans 22 wilayas.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a rappelé que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et autres gestes barrières», notamment «le port obligatoire du masque et la distanciation physique».

Nouvelles vagues de contamination, avertit l’OMS

La pandémie de coronavirus qui a repris de plus belle dans certains pays a totalisé 31 676 759 cas confirmés et fait au total 976 503 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier. Ainsi, le nombre de malades ayant perdu la vie après avoir été atteints par la Covid-19 s’approche doucement mais sûrement de un million de personnes. Ce qui fait dire aux spécialistes de la santé que le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique, où il explose, selon leur constat établi à partir des chiffres publiés. Devant cette situation qui semble empirer dans certains endroits de la planète, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel à «prendre le contrôle» face à l’épidémie, cela d’autant que certains pays ayant contenu la pandémie font face à de «nouvelles vagues de contaminations», a-t-elle souligné. Aux Etats-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d’exploser. Selon le bilan d’hier publié par les agences de presse, il s’est élevé à 42 860 contaminations et 334 morts ces dernières vingt-quatre heures. Hier, le pays a totalisé 7 046 167 cas et 204 506 décès. Vient ensuite l’Inde avec 74 493 cas et 1 056 décès en 24 heures, suivie du Brésil avec 13 439 nouvelles contaminations et 377 morts en vingt-quatre heures. Ce sont ensuite les pays européens qui sont cités. La France avec 5 298 nouveaux cas et 51 décès, le Royaume-Uni avec 4 926 nouveaux cas et 37 morts, l’Espagne avec 10 799 nouveaux cas et 3 125 morts et l’Italie avec 1 392 nouveaux cas et 14 décès.