Les différents indicateurs de la pandémie de Covid-19, à savoir le nombre de contaminations, de décès et de malades en soins intensifs, ont poursuivi leur baisse.

PAR INES DALI

Le nombre d’infections est resté en-dessous de la barre des 300 cas par jour pour le deuxième jour consécutif, soit à un niveau pas vu depuis plusieurs semaines, selon le bilan d’hier. L’Algérie a, en effet, enregistré 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 285 la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Le nombre de décès a connu également une très légère baisse, en s’établissant à 19 personnes ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 20 la veille, selon le même communiqué, qui a relevé qu’«il y a actuellement 28 patients en soins intensifs», contre 34 la veille. Pour ce qui est des guérisons, elles ont connu un léger recul, passant à 202 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 235 la veille, a ajouté le ministère de la Santé dans son bilan quotidien. Par ailleurs, le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’est élevé à «199.822 dont 262 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 5.558 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 136.466 cas», selon les indications de la même source. Concernant la répartition sommaire des cas de coronavirus à travers le territoire national, il est souligné que «14 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 25 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 9 wilayas ont recensé 10 cas et plus», toujours selon le ministère de la Santé. Ce dernier a tenu à rappeler les recommandations quotidiennes, indiquant, encore une fois, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention, dont les plus importantes sont le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains.



Plus de 8 millions de cas en Afrique

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint 8.008.802 hier matin, a déclaré le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le CDC Afrique, l’agence spécialisée dans les soins sanitaires de l’Union africaine, a précisé que le nombre de décès de la pandémie à travers le continent s’élevait à 202.534, tandis que le nombre des patients qui se sont remis de la maladie frôle les 7.281.000 jusqu’à présent. L’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l’Ethiopie font partie des pays comptant le plus de cas sur le continent, selon le centre. En nombre de cas, l’Afrique australe est la région la plus touchée, suivie des parties nord et est du continent, tandis que l’Afrique centrale est la région la moins touchée du continent, selon le CDC Afrique.