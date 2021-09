PAR INES DALI

Les contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) ont poursuivi leur baisse pour le quatrième jour consécutif, tandis que les décès sont passés en-dessous des 20 cas, selon le bilan communiqué hier. L’Algérie a enregistré 233 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 246 la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le nombre de décès a, lui aussi, connu un recul, en s’établissant à 18 personnes ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 20 la veille, selon le même communiqué, qui a relevé une baisse des malades en soins intensifs, faisant savoir qu’il y en avait 29 hier, contre 33 la veille.

Pour ce qui est des guérisons, elles ont connu une très légère hausse, passant à 198 patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 196 la veille, a ajouté le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’est, par ailleurs, élevé à «200.301 dont 233 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 5.596 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 136.860 cas», selon les indications de la même source, qui n’a, toutefois, pas rendu public le bilan sommaire des cas par wilaya, à savoir celles qui comptent moins de dix cas et plus de dix cas, et celle qui ne comptent aucun cas.

Le ministère de la Santé a, comme de coutume, rappelé les recommandations quotidiennes, celles ayant trait à la situation épidémiologique actuelle qui, dit-il, «exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention». Il a cité les plus importantes qui restent toujours d’actualité, que ce soit pour les personnes vaccinées ou non, à savoir le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains. n

