L’Algérie a enregistré 95 nouveaux cas confirmés positifs au nouveau coronavirus (Covid-19), 8 nouveaux décès et 153 nouvelles guérisons en 24 heures, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, Djamel Fourar. Ces chiffres font porter le nombre total des cas confirmés à 2.629, celui des décès à 375 et celui des guérisons à 1.047 depuis le début de la pandémie dans le pays. Les décès restent depuis quelques jours inférieurs à 20 cas par jour (aucun cas de décès vendredi dernier). Dans le même temps, il est constaté que le nombre de personnes guéries ayant quitté les structures hospitalières ne cesse d’augmenter.

Le nombre de malades mis sous traitement au protocole à l’hydroxychloroquine a atteint 4.156, parmi lesquels 1.571 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2.585 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie dans le pays, révélant par la même occasion que 46 patients sont toujours en soins intensifs.

L’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été «enregistrés à travers 47 wilayas», selon le même responsable, qui a indiqué que «la tranche d’âge située entre 25 et 60 ans représente 53% des cas et celle de 60 ans et plus 37%». Ce qui, encore une fois, confirme que la population active est celle qui respecte le moins le confinement, comme l’avait fait remarquer auparavant Dr Fourar.

Celui-ci a relevé que «18 wilayas n’ont connu aucun cas au coronavirus ce dimanche (hier, ndlr)» et que «16 autres ont recensé entre un et trois cas». Notons, toutefois, qu’Alger et Blida restent toujours les wilayas les plus touchées, totalisant à elles seules «51% des décès», dont «64% concernent des personnes âgées de 65 ans et plus». A la fin de la conférence de presse, Dr Fourar a appelé que le numéro vert (3030) qui reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations, tout comme il a tenu à rappeler aux citoyens l’impératif respect des recommandations des spécialistes concernant les règles d’hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire.

Par ailleurs, concernant le personnel sanitaire et au niveau du centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha (Alger), «des médecins ont protesté hier contre les conditions difficiles de leur travail en ces temps de coronavirus», a rapporté le site d’El Khabar. Ce dernier cite un médecin qui a révélé, sous couvert de l’anonymat, «une insuffisance en matière de moyens de protection, notamment les combinaisons», non sans rappeler que ces médecins qui sont «en première ligne dans le combat contre le virus mortel se retrouvent avec des moyens de protection insuffisants pour se prémunir contre une éventuelle contamination».

Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 160.685 morts et plus de e 2.334.130 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Parmi ces cas, au moins 518.900 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 39.090 décès pour 735.287 cas. Au moins 66.819 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 23.227 morts pour 175.925 cas, l’Espagne avec 20.453 morts (195.944 cas), la France avec 19.323 morts (151.793 cas) et le Royaume-Uni avec 15.464 morts (114.217 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 82.735 cas (16 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.632 décès, et 77.062 guérisons. Le continent africain semble aujourd’hui le plus vulnérable face à la pandémie de coronavirus qui pourrait faucher des centaines de milliers de vies, vu le manque de moyens de dépistage, de protection, d’hygiène et autres. Plus de 300.000 personnes en Afrique pourraient, en effet, perdre la vie en raison de l’épidémie du coronavirus, selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

