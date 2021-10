PAR INES DALI

Après une incursion au-dessus du seuil des 100 cas par jour vendredi, le nombre des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) est repassé en-dessous de cette barre, selon le bilan diffusé hier.

L’Algérie a donc enregistré 88 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 110 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Pour ce qui est du nombre de décès, il s’est établi à 5 patients ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit légèrement moins que la veille qui avait enregistré 6 cas. Quant au nombre des malades en soins intensifs, leur nombre s’est établi à 9 hier, également en léger recul comparativement à la veille où il était de 10, selon la même source.

A propos des guérisons, le ministère de la Santé a fait état d’une légère hausse. Leur nombre est passé à 69 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 64 la veille.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’est élevé à «206.358, dont 88 cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 5.918, alors que le nombre de patients guéris est passé à 141.601 cas», selon les précisions du bulletin quotidien du ministère de la Santé.

La répartition sommaire des cas confirmés à travers le territoire national fait état de «29 wilayas qui n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, tandis que 16 autres ont enregistré de un à neuf cas et 3 autres ont recensé dix cas et plus». Le ministère de la Santé a réitéré, dans son communiqué, les recommandations quotidiennes de prévention, rappelant que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de protection».

Il a cité les mesures barrières que sont le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains. <

