Malgré une baisse relative, les cas de contamination au nouveau coronavirus se sont maintenus au-dessus de la barre des 800 cas par jour, avec un nombre de décès qui ne s’est, par ailleurs, pas atténué et qui reste en hausse comparativement à la moyenne des dernières semaines.

L’Algérie a, ainsi, enregistré 844 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, après le pic de 867 cas de vendredi. Le pays a également enregistré 14 décès durant les dernières vingt-quatre heures, soit le même nombre que la veille vendredi. Concernant les guérisons, elles se sont inscrites à la hausse avec 420 nouveaux patients rétablis ayant quitté les structures de santé, contre 402 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Pour ce qui est des malades en réanimation, il a révélé que leur nombre a connu une baisse. Il y a «actuellement 42 patients en soins intensifs», contre 52 la veille, a-t-il fait savoir.

Avec les nouveaux chiffres, le nombre total des cas confirmés passe à «66.819 dont 844 nouveaux cas, soit 1,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 2.139 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 44.199,», selon les précisions du Dr Fourar données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Dans le monde, le coronavirus a causé a plus de 1,3 million de décès et 53 millions de contaminations depuis l’apparition de la pandémie en décembre 2019.I. D.

Articles similaires