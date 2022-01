PAR INES DALI

C’est un bond significatif qu’ont connu les contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) en Algérie. Elles ont enregistré une hausse sensible de plus d’une centaine de cas, faisant que le total se rapproche dangereusement de la barre des 700 infections quotidiennes, soit un niveau qui n’a pas été atteint depuis l’été dernier, lors de la meurtrière 3e vague. Le bilan des dernières vingt-quatre heures fait, en effet, état de 692 nouveaux cas confirmés, contre 573 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Pour ce qui est du nombre de décès, il a également connu une hausse, avec 11 patients ayant succombé au Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 8 la veille. Un léger recul est, par ailleurs, signalé pour les malades graves, dont le nombre reste tout de même assez élevé comparativement à il y a quelques semaines. Il y a «actuellement 40 patients en soins intensifs» contre 45 la veille, est-il précisé dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé.

Concernant les guérisons, il est relevé une nette augmentation, avec un nombre de patients rétablis ayant quitté les établissements hospitaliers s’est établi à 402 cas durant les dernières vingt-quatre heures, contre 343 cas la veille, est-il noté de même source.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’élève à «226.749 cas, celui des décès à 6423 cas, alors que le nombre de patients guéris passe à 155 192 cas», a ajouté le ministère.

La répartition des nouveaux cas confirmés à travers le territoire national fait ressortir que «17 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, tandis que 16 autres ont enregistré de un à neuf cas, et 15 autres ont recensé dix cas et plus».

Le ministère de la Santé réitère, dans son communiqué, ses recommandations quotidiennes, soulignant que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de protection». Il a cité les mesures barrières que sont le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains.

