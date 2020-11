L’Algérie a enregistré 581 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 12 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre respectivement 631 cas et 13 décès la veille. Si les chiffres sont en baisse comparativement à la veille, cela n’occulte pas le nombre des nouvelles contaminations qui est allé crescendo depuis près de trois semaines. Car un recul sur une seule journée n’est pas significatif, de l’avis des professionnels de la santé, et il faudra plusieurs jours de baisse consécutifs pour pouvoir affirmer avoir retrouvé la tendance baissière.

Selon les chiffres présentés par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar, «58 patients se trouvent actuellement en soins intensifs». C’est un autre indicateur qui vient confirmer la situation préoccupante de la situation épidémique, puisqu’il y a à peine quelques jours, on ne comptait qu’une trentaine de patients soins intensifs. C’est, en effet, une alerte que la situation des cas graves commence à se compliquer car selon les témoignages des médecins, les cas graves de maladie de coronavirus sont de plus en plus nombreux désormais.

Seules les guérisons maintiennent un niveau acceptable, avec 273 patients complètement rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, selon le même responsable.

Les nouveaux chiffres font augmenter «le total des cas confirmés à «61.381 dont 581 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 2.036 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 41.783», a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. La répartition sommaire par régions fait ressortir que «15 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures moins de 9 cas, 11 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 22 wilayas n’ont enregistré aucun cas», a affirmé Dr Fourar.

Le porte-parole du Comité scientifique a, par ailleurs, réitéré ses appels à la vigilance en cette période de recrudescence des contaminations qui fait craindre le pire, étant donné que le virus a repris une activité intense. Le port du masque obligatoire est la priorité des mesures à respecter dans les lieux publics à laquelle s’ajoute d’indispensable distanciation physique, outre le lavage récurrent des mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

