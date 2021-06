Les nouvelles contaminations ainsi que les décès et le nombre de malades graves en soins intensifs se sont inscrits en hausse, selon le bilan diffusé hier.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 389 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 375 cas la veille. Le pays a également enregistré 9 personnes ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 6 la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Quant aux guérisons, elles ont connu une augmentation et se sont établies à 243 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les établissements hospitaliers durant les dernières vingt-quatre heures, contre 237 la veille. Pour les cas de malades graves en réanimation, il a été enregistré une légère baisse. «Il y a actuellement 27 patients en soins intensifs», contre 23, la veille, selon la même source.

Par ailleurs, le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays en février 2020, s’est élevé à «139.229 dont 389 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3.708 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 96.815 cas», a précisé le ministère de la Santé dans son bilan quotidien.

Concernant la répartition sommaires des cas de coronavirus à travers le territoire national, il est souligné que «16 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 23 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 9 wilayas ont recensé 10 cas et plus», selon les indications du ministère de la Santé.

Ce dernier a réitéré les recommandations quotidiennes concernant les précautions sanitaires. Il a souligné que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention». Il a cité, dans ce sens, le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains. n