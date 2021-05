PAR INES DALI

L’augmentation des cas de contaminations au coronavirus s’est poursuivie pour le troisième jour d’affilée, s’approchant plus de la barre des 300 cas, tandis que les décès sont restés stables, selon le bilan diffusé hier. L’Algérie a enregistré 285 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 254 cas la veille. Le nombre de décès s’est établi à 7 durant les dernières vingt-quatre heures, soit le même que la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Concernant les guérisons, leur nombre a augmenté. Il est passé à 189 patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les établissements hospitaliers durant les dernières vingt-quatre heures, contre 175 la veille.

Pour les cas graves de la maladie de Covid-19, une très légère baisse est constatée. Il y a actuellement «19 patients en soins intensifs», contre 20 la veille, selon la même source.

Par ailleurs, le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie depuis l’apparition de la pandémie dans le pays il y a un peu plus d’un an, il s’est élevé à «127.646 dont 285 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3.440 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 88.861cas», selon les précisions de la même source.

Pour ce qui est de la répartition sommaire des cas confirmés à travers le territoire national, il est souligné que «24 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 12 wilayas ont recensé 10 cas et plus».

Le ministère de la Santé a tenu à rappeler, dans son bulletin quotidien, les principales recommandations, soulignant que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention». Dans ce cadre, il a, encore une fois, insisté sur l’obligation du port du masque et de la distanciation physique, ainsi que le lavage fréquent des mains. <

Articles similaires