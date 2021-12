Les contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) se sont inscrites nette en baisse repassant sous la barre des 300 cas, de même que le nombre de décès qui est légèrement moindre comparativement à la veille, selon le bilan diffusé hier. L’Algérie a enregistré 278 nouveaux cas confirmés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 375 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Pour ce qui est du nombre de décès, il a connu une très légère baisse, avec 7 patients ayant succombé au Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 9 la veille. En revanche, Une légère hausse est soulignée pour les malades graves. Il y a «actuellement 36 patients en soins intensifs» contre 34 la veille, est-il précisé dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé.

Concernant les guérisons, il est relevé un très léger recul. Le nombre des patients rétablis ayant quitté les établissements hospitaliers s’est élevé à 190 cas durant les dernières vingt-quatre heures, contre 193 la veille, est-il noté de même source.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’élève à «216.376 cas, celui des décès à 6.229 cas, alors que le nombre de patients guéris passe à 148.789 cas», a ajouté le ministère.

La répartition des nouveaux cas confirmés à travers le territoire national fait ressortir que «25 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, tandis que 15 autres ont enregistré de un à neuf cas, et 8 autres ont recensé dix cas et plus».

Le ministère de la Santé réitère, dans son communiqué, ses recommandations quotidiennes, soulignant que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de protection». Il a cité les mesures barrières que sont le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains.I. D.

Articles similaires