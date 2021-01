Le bilan communiqué hier sur les nouveaux chiffres quotidiens de la pandémie de coronavirus fait état d’un fléchissement des nouvelles contaminations et d’une très légère hausse des décès.

L’Algérie a donc enregistré

245 cas confirmés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 272 la veille. En revanche, 5 nouveaux décès ont été recensés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Concernant les guérisons, elles se sont établies en très légère baisse, passant à 203 patients complètement rétablis ayant quitté les établissements hospitaliers durant les dernières vingt-quatre heures, contre 209 la veille, selon le même responsable.

Pour ce qui est des malades en soins intensifs, il a fait savoir que leur nombre a connu une baisse hausse. «Il y a actuellement 29 patients en soins intensifs», a-t-il déclaré, contre 36 la veille.

Les nouveaux chiffres portent le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie en Algérie à «105.369, dont

245 nouveaux cas les dernières vingt-quatre heures, soit 0,6 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.861 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 71.755», a précisé

Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Par ailleurs, à propos de la répartition sommaire à travers le territoire national, il a annoncé que «16 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures entre 1 et

9 cas, 8 autres ont enregistré plus de 10 cas, alors que et

24 wilayas n’ont enregistré aucun cas».

Le porte-parole du Comité scientifique a souligné, à la fin de son point de presse, la nécessité du respect des gestes barrières, dont l’obligation du port du masque et la distanciation physique dans les lieux publics.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 continue de progresser, faisant plus de

96,2 millions de contaminations et causant plus de 2 millions de personnes depuis son apparition en décembre 2019. Les Etats-Unis sont restés en tête du bilan macabre lors des dernières vingt-quatre heures, avec 3.734 morts et 191.912 cas confirmés, suivis par le Royaume-Uni avec 1.401 décès et 40.261 contaminations.

