Le nombre des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) s’est inscrit en légère baisse hier après la hausse de la veille, tandis que le nombre de décès a connu une très légère hausse. L’Algérie a enregistré 243 cas confirmés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 258 la veille. Il a été également recensé 5 nouveaux décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Concernant les guérisons, elles se sont établies à 193 patients complètement rétablis ayant quitté les établissements hospitaliers durant les dernières vingt-quatre heures, contre 198 la veille, selon le même responsable. Pour les malades en soins intensifs, il a fait savoir que leur nombre a connu une très légère hausse. «Il y a actuellement 36 patients en soins intensifs», a-t-il déclaré, contre 34 la veille.

Les nouveaux chiffres font augmenter porter le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie en Algérie à «106.097 dont 243 nouveaux cas, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 2.871 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 72.336», a affirmé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Par ailleurs, il a fait savoir que 27 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures entre 1 et 9 cas, 3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus, alors que 18 wilayas n’ont enregistré aucun cas.

A la fin de son point de presse, le porte-parole du Comité scientifique a souligné la nécessité de continuer d’observer le même niveau de vigilance afin de continuer à faire baisser les chiffres, réitérant l’obligation du respect des règles d’hygiène et de prévention, dont le port du masque et la distanciation physique dans les lieux publics, en attendant l’arrivée du vaccin, considéré comme la seule arme pouvant combattre cette pandémie qui continue de sévir à travers le monde.

Justement, à l’échelle planétaire, cette pandémie de Covid-19 a fait plus de 99,8 millions de contaminations et causé la mort de plus de 2,14 millions de personnes depuis son apparition en décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec un total dépassant les 25 millions de cas confirmés et 421.000 décès. Ils sont suivis par l’Inde avec plus de 10 millions de cas et 153.587 décès.

Durant les dernières vingt-quatre heures, le pays de l’Oncle Sam a maintenu le record des contaminations et décès avec 155.677 cas et 1.796 décès, suivi par le Brésil (26.816 cas et 627 décès) et le Royaume-Uni (22.195 cas et 592 décès).

Articles similaires