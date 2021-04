PAR INES DALI

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont marqué une hausse en progressant vers la barre des 200 cas par jour, selon le bilan communiqué hier. L’Algérie a donc enregistré 187 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit une hausse sensible comparativement à la veille où on comptait 163 cas. Pour les décès durant les dernières vingt-quatre heures, il est enregistré une stabilité comparativement à la veille avec 5 personnes ayant perdu la vie, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Concernant les cas de guérisons, il est constaté une légère hausse de cinq cas. Le nombre de patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières s’est élevé à 122 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 117 cas guéris la veille. Pour les cas graves de la maladie de Covid-19, les chiffres restent à des niveaux assez bas et le communiqué du ministère a relevé une baisse, indiquant qu’il y a «actuellement 19 patients en soins intensifs», contre 22 annoncés la veille. Par ailleurs, le total des contaminations au nouveau coronavirus en Algérie s’est élevé à «120.092 cas, dont 187 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3.165 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 83.636 cas,», selon la même source. Concernant la répartition des cas à travers le territoire national, «22 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 6 wilayas ont recensé plus de 10 cas.», est-il précisé de la même source. Les autorités sanitaires ont tenu à rappeler, dans leur communiqué, que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène dont le port obligatoire du masque et la distanciation physique».

A l’échelle planétaire, les contaminations au coronavirus continuent d‘augmenter et on compte désormais, selon les dernières statistiques publiées hier en fin de journée, plus de 141 millions de cas confirmés de Covid-19 et plus de 3,1 millions de morts. <

