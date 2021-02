Le bilan communiqué hier sur les chiffres quotidiens relatifs à la pandémie du nouveau coronavirus en Algérie fait état d’une poursuite de la baisse des contaminations et d’un nombre de décès qui reste en-dessous de cinq depuis plusieurs jours consécutifs, ce qui permet de noter la confirmation de la stabilité de la situation épidémiologique du pays

L’Algérie a enregistré 183 cas confirmés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 198 la veille, tandis qu’on déplore le décès de 4 personnes, soit le même nombre que la veille. En revanche, il est relevé un recul des guérisons, avec 169 patients rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 183 la veille, selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Quant aux malades en soins intensifs, leur nombre est également resté quasi-stable avec 20 personnes admises dans les services en question, contre 19 la veille, selon le même responsable.

Les nouveaux chiffres portent le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie en Algérie à «110.894 dont 183 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.943 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 77.168», selon les précisions du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Il a révélé, par ailleurs, concernant la répartition sommaire des cas confirmés à travers le territoire national, que 18 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures entre un et 9 cas, 7 autres ont enregistré plus de 10 cas, alors que et 23 wilayas n’ont enregistré aucun cas.

Le porte-parole du Comité scientifique a clôturé son point de presse en rappelant la nécessité de continuer d’observer les gestes barrières et les autres mesures de prévention, notamment l’obligation du port du masque et de la distanciation physique dans les lieux publics.

A l’échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 continue de progresser. Elle a fait, jusqu’à hier et depuis son apparition en décembre 2019, plus de 108,84 millions de personnes contaminées et plus de 2,4 millions de personnes décédées. Les Etats-Unis restent en tête de liste avec un total dépassant les 27,68 millions de cas confirmés dont 63.850 nouveaux cas les dernières vingt-quatre heures, et 485.154 décès dont 1.080 nouveaux. <

