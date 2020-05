L’Algérie a enregistré 182 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 7 décès durant les dernières 24 heures en, a indiqué hier le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Les guérisons ont augmenté, selon le même responsable, qui a fait état de 118 personnes rétablies ayant quitté les structures hospitalières, toujours durant les dernières 24 heures.

Ces chiffres qui reflètent une certaine stabilité depuis près d’un mois, soit un maintien à la hausse des cas confirmés et à la baisse des cas de décès, font porter le nombre total des cas confirmés à 7201, celui des décès à 555, et celui des guérisons à 3625, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie en Algérie.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés à Sétif (3 cas) et un cas dans chacune des wilayas d’Alger, Ain Defla, Sidi Bel Abbès et Béjaïa, alors que le total des cas confirmés est réparti sur les 48 wilayas du pays. Par tranches d’âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 57% du total des cas confirmés, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67% des cas de décès.

Selon le même responsable, 18 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus hier, tandis qu’Alger, Oran, Blida, Constantine et notamment Béchar figurent parmi les wilayas ayant enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces dernières 24 heures. M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement s’élevait à 12.002, dont 4.950 cas confirmés selon des tests PCR et 7.052 cas suspects selon les indications de l’imagerie et du scanner, alors que 25 patients sont actuellement en soins intensifs.

A la fin de la présentation du bilan quotidien, Dr Fourar a émis les recommandations habituelles, exhortant les citoyens à respecter scrupuleusement la distanciation sociale et les mesures de prévention dans leur ensemble, et ce, après avoir constaté un relâchement qui peut être à l’origine d’une plus grande propagation de la pandémie.

Notons, par ailleurs, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier après-midi, une réunion avec les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Une réunion au cours de laquelle la situation de la pandémie dans le pays ainsi que l’approche du déconfinement à venir ont été abordés.

La réunion s’est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, et des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Toujours dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne cesse d’émettre les recommandations selon lesquelles une extrême vigilance est toujours de mise, surtout que de nombreux pays ont commencé le déconfinement et que d’autres s’apprêtent à le faire, comme c’est le cas de l’Algérie.I. D.

