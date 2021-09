PAR INES DALI

Les contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19), tout en se maintenant sous la barre des 200 cas par jour, ont toutefois connu une hausse selon le bilan d’hier, de même que les décès, tout en restant en-dessous de la barre de vingt cas, ont connu une très légère hausse d’un cas. Dans l’ensemble, il y a stabilité de la pandémie dans un contexte où la campagne de vaccination se poursuit et pour laquelle de nouveaux lots de vaccins continuent d’être réceptionnés, le dernier en date étant celui reçu lundi soir.

L’Algérie a enregistré 182 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 166 la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le nombre de décès, lui, a donc légèrement augmenté, passant à 16 personnes ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 15 la veille, selon le même communiqué. Il en est de même pour le nombre de malades en soins intensifs pour lesquels il a été enregistré un cas de plus. «Il y a actuellement 21 patients en soins intensifs», contre 28 la veille.

A propos du nombre de guérisons, celui-ci s’est inscrit en hausse, s’établissant à 150 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 145 la veille, toujours selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’est, par ailleurs, élevé à «201.600 dont 182 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 5.725 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 138.227 cas», selon les indications de la même source.

Concernant la répartition sommaire des cas de coronavirus à travers le territoire national, il est souligné que «24 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 17 autres ont enregistré de 1 à neuf cas, alors que 7 wilayas ont recensé dix cas et plus», toujours selon le ministère de la Santé, qui a rappelé les recommandations quotidiennes. Il est revenu sur le fait que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention», citant le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains.

Arrivage de 206.000 doses vaccin Sputnik V

La vaccination est également vivement recommandée, surtout qu’il y a disponibilité des anti-Covid-19. Hier encore, un nouvel arrivage de plus de 200.000 doses du vaccin Sputnik V a été annoncé par le ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre des efforts continus visant à endiguer la propagation du Coronavirus (Covid-19), un avion militaire relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire a atterri, dans la soirée d’hier lundi 20 septembre 2021 à la base aérienne de Boufarik/1re Région militaire, avec à son bord une cargaison de vaccins estimée à 206.000 doses acquises auprès de la Fédération de Russie», est-précisé dans le communiqué du MDN. Une opération qui s’inscrit, souligne-t-on, dans le cadre du soutien au système national de santé en vaccins et en matériel médical nécessaires pour endiguer la pandémie». n

Articles similaires