Après une hausse des cas de coronavirus enregistrée sur deux jours consécutifs la fin de la semaine dernière, mardi et mercredi, les contaminations ont repris leur tendance baissière et la journée d’hier a marqué le troisième jour consécutif de recul des cas. Un recul qui avait duré pendant deux mois avant la remontée de mardi dernier.

Le bilan présenté fait état de 148 cas de nouvelles contaminations au Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit une baisse comparativement au bilan de vendredi avec 157 cas et à celui de jeudi avec 160 cas.

Les décès ont également connu une légère baisse, s’établissant à 7 patients ayant succombé à la maladie durant les dernières vingt-quatre heures, contre 8 la veille, mais le même nombre que la journée de jeudi, soit 7 décès.

En revanche, les guérisons n’ont pas enregistré de hausse, mais ont reculé comparativement aux bilans précédents. Ils étaient 97 patients rétablis ayant quitté les structures de santé durant les dernières vingt-quatre heures, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. C’est la première fois depuis plusieurs mois que le nombre de guérisons est en dessous de 100. Vendredi, on comptait 103 guérisons et jeudi 108.

Concernant le nombre de malades en réanimation, leur nombre a augmenté. Il y a «25 patients actuellement en soins intensifs», a fait savoir Dr Fourar. Les deux jours précédents, 23 malades étaient en soins intensifs. Les nouveaux chiffres font augmenter le nombre total des cas confirmés en Algérie, après sept mois de pandémie, à «51.955 dont 148 nouveaux cas, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 1.748 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 36.482», selon les précisons du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le même responsable a, en outre, donné un aperçu sur la répartition par wilaya. Il a révélé que «3 wilayas ont recensé moins de 9 cas durant les dernières vingt-quatre heures, 4 wilayas ont enregistré plus de 10 cas, alors que 31 autres n’ont notifié aucun nouveau cas». Le porte-parole du Comité scientifique a, par ailleurs, réitéré son appel à la vigilance, recommandant comme à l’accoutumée, le respect des mesures d’hygiène et de prévention, citant notamment, en plus du lavage fréquent des mains, l’indispensable port du masque et de la distanciation physique. <

