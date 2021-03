Le nombre de contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus s’est inscrit à la baisse selon le bilan présenté hier, alors que le nombre de décès est resté stable. L’Algérie a, en effet, enregistré 130 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 156 la veille, ainsi que 3 décès, soit le même nombre que la veille.

Pour ce qui est des guérisons, elles ont enregistré un recul. Leur nombre était de malades 156 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 122 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar, qui a ajouté que le nombre de patients en soins intensifs était de 21 durant les dernières vingt-quatre heures, soit le même que la veille.

Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, il y a une année, le total des cas confirmés s’est élevé à «114.234 dont 130 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, soit 0,3 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 3.013 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 79.064 cas», selon les précisions du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie.

Par ailleurs, concernant la répartition globale des cas par wilaya, il a fait savoir que «20 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures entre un et neuf cas, 4 autres ont enregistré dix cas et plus, alors que 24 wilayas n’ont enregistré aucun cas», a révélé le membre du Comité scientifique.

A la fin de son point de presse, il a réitéré les recommandations quotidiennes, dont les plus importantes que sont le port obligatoire du masque et la distanciation physique, outre le lavage le lavage récurrent des mains, afin d’éviter une recrudescence de la pandémie et de maintenir la stabilité de la situation épidémiologique, notamment avec l’apparition du variant britannique de Covid-19.

A l’échelle mondiale, la pandémie de coronavirus a fait plus de 116 millions de contaminations (116.600.908 cas) et plus de 2,5 millions de morts (2.589.638) depuis son apparition en décembre 2019 en Chine.

