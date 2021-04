Les nouvelles contaminations au coronavirus ont marqué un recul tout en restant au-dessus de la barre des 100 cas quotidiens, selon le bilan diffusé hier, qui fait par ailleurs état d’une quasi-stabilité des autres indicateurs de la pandémie de Covid-19.

L’Algérie a donc enregistré 127 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en baisse comparativement à la veille où on comptait 135 cas, mais en hausse par rapport à l’avant-veille jeudi (112 cas). Pour les décès durant les dernières vingt-quatre heures, il est enregistré une stabilité, avec 3 décès, soir le même nombre que jeudi et vendredi, selon le bilan communiqué par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Concernant les cas de guérisons, il est également noté une stabilité avec légère baisse de deux cas. Le nombre de patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières s’est élevé à 101 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 103 la veille. Ce nombre est en légère hausse par rapport à jeudi (97 guérisons). Pour les cas graves de la maladie de Covid-19, il est constaté une stabilité sur deux jours. «Il y a actuellement 19 patients en soins intensifs», est-il indiqué de même source, soit le même nombre que la veille. Jeudi, il y avait 20 cas en soins intensifs.

Le total des cas confirmés de coronavirus en Algérie s’est élevé à «118.378 dont 127 nouveaux cas, celui des décès à 3.126 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 82.493 cas», selon la même source. Par ailleurs, «30 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 14 autres ont enregistré entre un et 9 cas, alors que 4 wilayas ont connu plus de 10 cas», est-il précisé. Les autorités sanitaires ont tenu à rappeler, dans leur communiqué, que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène dont le port obligatoire du masque et la distanciation physique».

I. D.

