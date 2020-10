Le nombre des contaminations au nouveau coronavirus a encore baissé selon le bilan présenté hier. Celui-ci fait état de 121 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 129 cas annoncés la veille.

Le nombre de décès s’est établi à 6 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en légère hausse comparativement à la veille où 5 décès ont été enregistrés, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Il a également fait savoir que l’Algérie a enregistré 94 nouveaux patients guéris ayant quitté les structures de santé, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 91 guérisons de la veille.

Concernant les cas de malades en réanimation, il a révélé que leur nombre a augmenté. Il y a «actuellement 31 patients en soins intensifs», a-t-il déclaré, contre 25 la veille.

Les nouveaux chiffres font porter le nombre total des cas confirmés à «52.520 dont 121 nouveaux cas, soit 0,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1.779 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 36.857», a précisé le même responsable, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

A propos de la répartition sommaire des cas à travers le territoire national et toujours pour les dernières vingt-quatre heures, Dr Fourar il a souligné que «19 wilayas ont recensé moins de 9 cas, 3 autres ont enregistré 10 cas et plus, alors que 26 wilayas n’ont enregistré aucun nouveau cas».

Le membre du Comité scientifique a, comme de coutume à la fin de son point de presse, rappelé les recommandations des autorités sanitaires, à savoir la nécessité de se conformer au respect des règles sanitaires et d’hygiène, notamment le port obligatoire du masque et le maintien de la distanciation physique, outre le lavage régulier des mains, et ce, afin de persévérer dans la tendance baissière qui permet de retourner progressivement à une vie normale.

