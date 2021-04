PAR INES DALI

Les nouvelles contaminations au coronavirus ainsi que le nombre de décès ont connu une très légère fluctuation selon le bilan diffusé hier. Une fluctuation qui reste, en revanche, meilleure concernant l’amélioration des chiffres des cas des malades guéris et des malades en soins intensifs.

L’Algérie a donc enregistré 115 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en légère hausse comparativement à la veille où il a été enregistré 110 cas, selon le bilan communiqué par le bulletin du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Il est également fait d’un nombre de 5 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre 4 la veille. Concernant le nombre de guérisons, celui-ci a connu une augmentation. Les malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières se sont élevés à 93 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 82 la veille. Pour ce qui est des cas graves de la maladie de Covid-19, il est indiqué de même source que jusqu’à hier, on comptait 15 patients en soins intensifs, contre 20 la veille.

Ces nouveaux chiffres font porter le total des cas confirmés de coronavirus en Algérie à «117.061, dont 115 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, et celui des décès à 3.089 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 81.442 cas». Par ailleurs, «27 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 19 autres ont enregistré entre un et 9 cas, alors que 2 wilayas ont connu plus de 10 cas», est-il précisé dans le communiqué quotidien du ministère de la Santé. Ce dernier a rappelé que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène dont le port obligatoire du masque et la distanciation physique».

Dans le monde, les contaminations continuent de progresser avec des centaines de milliers de cas par jour et des milliers de décès. Jusqu’à hier en fin d’après-midi, les statistiques ont fait état d’un bilan étant désormais passé à 128 millions de cas confirmés (la veille, on notait encore 127 millions de cas), tandis que le nombre de décès a augmenté à plus de 2,79 millions de morts à travers la planète depuis le début de la pandémie en décembre 2019. Le nombre le plus élevé des nouvelles contaminations a été enregistré aux Etats-Unis avec 70.285 de cas, tandis que le nombre le plus élevé de décès a été enregistré au Brésil avec 1.660 cas. n

