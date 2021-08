PAR INES DALI

Le nombre des contaminations se maintient au-dessus de la barre de mille cas par jour et celui des décès, même s’il est en baisse comparativement à la veille, se maintient également à un niveau élevé, alors que le nombre de malades en soins intensifs dépasse encore la barre de 50 cas, selon le bilan diffusé hier.

L’Algérie a enregistré 1.297 cas de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 1.203 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Le nombre de décès s’est établi à 33 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 46 cas la veille. Quant au nombre des malades en soins intensifs, il est resté le même que la veille, soit à «52 patients en soins intensifs».

Concernant les guérisons, celles-ci ont connu une hausse, passant à 756 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 736 la veille, a fait savoir le ministère de la Santé.

Pour ce qui est du nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie, depuis le début de la propagation de la pandémie dans le pays, il y a dix-sept mois, il s’est élevé à «180.356, dont 1140 cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 4.520 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 120.644 cas», a précisé le ministère de la Santé dans son bilan quotidien.

Pour la répartition sommaire des cas de Covid-19 à travers le territoire national, il est indiqué que «11 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 10 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 27 wilayas ont connu 10 cas et plus», selon le ministère de la Santé. A noter que les wilayas qui enregistrent plus de dix cas par jour est, lui aussi, en train d’augmenter de jour en jour.

Devant la gravité de la situation épidémiologique que traverse le pays, les autorités sanitaires ont tenu à réitérer les recommandations quotidiennes. Elles ont souligné, à ce titre, que «la situation actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention», insistant, dans ce sens, sur le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains. Le respect du confinement partiel à domicile est également recommandé en cette période de très haute contamination.

Durcissement des mesures

à Tizi Ouzou

Devant la gravité de la situation qui prévaut dans la wilaya de Tizi Ouzou, où le CHU du chef-lieu de wilaya a dû installer un chapiteau vendredi soir pour accueillir les malades après avoir été débordé, la wali vient de décider un durcissement du confinement dans les communes les plus touchées par la pandémie.

C’est, ainsi, qu’il est annoncé, hier, la «suspension de l’activité de transport urbain des voyageurs au niveau de six communes» que sont Azazga, Fréha, Boghni, Mechtras, Si Youssef et Bounouh. Les horaires de confinement partiel à domicile sont passées, depuis jeudi dernier, de 14h00 à 06h00 du matin le lendemain pour une durée de dix jours.

Articles similaires