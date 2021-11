PAR INES DALI

En moins d’une semaine, soit en six jours seulement à compter du 29 octobre, les contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) se sont placées trois fois au-dessus de la barre de 100 cas par jour. C’était vendredi dernier, lundi dernier et hier encore. L’Algérie a donc enregistré 105 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 83 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Concernant le nombre de décès, une très légère hausse est notée, avec 4 patients ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 cas la veille, selon le même communiqué qui fait état de «16 patients en soins intensifs» hier, contre 15 la veille.

Pour ce qui est des guérisons, leur nombre a connu une légère baisse, passant à 78 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 83 la veille, est-il souligné dans le bulletin quotidien du ministère.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’est élevé à «206.754, dont 105 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 5.931 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 141.889 cas», selon les précisions du ministère de la Santé.

La répartition sommaire des cas confirmés à travers le territoire national fait état de «31 wilayas qui n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, tandis que 14 autres ont enregistré de un à neuf cas et 3 autres ont recensé dix cas et plus».

Le ministère de la Santé a réitéré, dans son communiqué, les recommandations quotidiennes de prévention, rappelant que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de protection». Il a cité les mesures barrières que sont le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains.

