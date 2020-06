Le nombre de cas confirmés au nouveau coronavirus (Covid-19) a connu une légère baisse durant les dernières 24 heures après trois jours consécutifs de hausse. L’Algérie a donc enregistré 102 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières 24 heures contre 117 la veille. Le nombre de décès s’est établi à 8 cas (contre 9) et celui des guérisons à 123 cas (contre 152). En outre, 33 patients sont dans les services des soins intensifs (contre 39). C’est le bilan annoncé, hier, par le porte-parole Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total de cas confirmés s’élève ainsi à 10.484, soit 24 cas pour 100.000 habitants, selon Dr Fourar, qui ajoute que le total des décès a atteint 732 cas, alors que le nombre des patients guéris ayant quitté les structures hospitalières a augmenté à 7.074 cas, a précisé le porte-parole Comité scientifique, lors du point de presse quotidien consacré à la présentation du bilan de Covid-19.

Les huit nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Blida, Alger, Annaba, El Tarf, Ghardaïa, M’sila, Djelfa et Tipasa, a-t-il indiqué, notant que «les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès». En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 15 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.

Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur s’élève à 20.904, dont 9.114 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 11.790 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a poursuivi Dr Fourar.

A la fin de son point de presse, il a réitéré son appel à «l’impératif de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, de la distanciation physique, du confinement ainsi que de porter obligatoirement le masque, en toutes circonstances, afin d’endiguer la pandémie». Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 411.588 morts depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles hier à 11H00 GMT. Plus de 7.254.140 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3.214.600 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 112.006 décès pour 1.979.893 cas. Au moins 524.855 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 40.883 morts pour 289.140 cas, le Brésil avec 38.406 morts (739.503 cas), l’Italie avec 34.043 morts (235.561 cas), et la France avec 29.296 morts (191.394 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.046 cas (3 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès et 78.357 guérisons. L’Europe totalisait hier à 11H00 GMT 185.130 décès pour 2.318.773 cas, les Etats-Unis et le Canada 119.958 décès (2.076.546 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 69.372 décès (1.411.279 cas), l’Asie 20.581 décès (734.260 cas), le Moyen-Orient 10.887 décès (501.180 cas), l’Afrique 5.529 décès (203.457 cas), et l’Océanie 131 décès (8.648 cas).

