Selon le dernier bilan du centre national du registre du commerce (CNRC), les régions algériennes les plus actives ommercialement sont, dans l’ordre, Alger, Oran, Sétif et Tizi-Ouzou.

Par Salim Benour

D’après ce document, dont la synthèse a été publiée par l’agence de presse APS, «le tissu économique fait ressortir une concentration des commerçants dans les wilayas du Nord, avec en tête la wilaya d’Alger (293.984 commerçants), soit 13,20% du nombre total, suivie d’Oran avec 115.217 commerçants (5,17%), Sétif avec 100.049 opérateurs (4,49%) et Tizi-Ouzou avec 90.335 commerçants (4,05%)».

Ces chiffres confirment la vitalité déjà connue des activités commerciales et entrepreneuriales dans ces régions du pays. Ils devraient théoriquement interpeller sur la modestie des performances dans ces domaines des autres wilayas du Nord (et du sud, lire article de Kahina Sidhoum). Car ils posent de sérieuses questions sur les fractures socioéconomiques qui existent déjà entre différentes régions du pays ou qui peuvent les menacer en l’absence d’une véritable stratégie de développement.

En attendant que les services du ministère du Commerce, tutelle du CNRC, «décryptent» son bilan 2022, ce dernier indique que ses services ont enregistré plus de 400.000 inscriptions durant l’exercice écoulé : 437.286 inscriptions à travers les 58 wilayas, dont 373.791 personnes physiques et 63.495 personnes morales, selon les détails fournis dans le document du Centre.

Dans le lot, selon la même source, on retrouve 171.228 nouvelles inscriptions (pour la création de nouvelles entreprises), 137.811 modifications, 128.239 radiations (arrêt d’activité) et 8 opérations de réinscription. Comparativement à son bilan 2021, le CNRC fait état de 49.650 nouvelles inscriptions, soit +12,81%. Il indique également que le nombre d’opérateurs économiques a atteint, jusqu’à décembre 2022, 2.227.814 établissements principaux et secondaires, dont2.001.439 personnes physiques et 226.375 personnes morales. Le CNRC compte également 1.603.572 établissements titulaires d’un registre de commerce électronique (RCE), soit 72% du nombre d’inscrits, parmi eux 1.426.780 personnes physiques et 176.792 personnes morales.

Sur la répartition des commerçants inscrits par secteur d’activité, la vente en détail arrive en tête de liste pour les personnes physiques avec 977.574 inscrits (45,77 %). Elle est suivie de l’activité des services qui compte 803.344 inscrits (37,61 %), de la production de marchandise qui enregistre 271.933 inscrits (12,72%), de la distribution en gros qui recense 78.409 inscrits (3,67 %), de l’entreprise de production artisanale qui dénombre 3.321 inscrits (0,16%). En queue de peloton, l’exportation avec 1.482 inscrits (0,07 %). Pour les personnes morales, le domaine des services vient en tête de liste des activités avec 85.607 inscrits (33 %), suivi de 82.072 inscrits dans le domaine de production de marchandise (31,63 %), 37.851 dans l’importation pour la revente en l’état (14,59 %), 27.051 dans la distribution en gros (10,43 %), 21.078 dans la distribution en détail (8,12 %), 4.020 inscrits dans l’importation (1,55 %) et 1.774 inscrits dans l’activité des entreprises de production artisanale (0,68 %). n