Il a suffi d’une déclaration de Rayane Aït-Nouri pour que les médias se mettent à évoquer sa possible venue en équipe nationale. En effet, le pensionnaire de Wolverhampton (Premier League/Angleterre) a donné l’impression qu’il tenait le bâton par le milieu entre l’Algérie et la France dans une interview accordée à Sky Sports. Pas de quoi inciter le sélectionneur Djamel Belmadi, qui a sondé sa piste sans ressentir de l’enthousiasme, à l’incorporer dans ses plans sur le court terme quand on connait le personnage.

Par Mohmed Touileb

Depuis un moment, le nom d’Aït Nouri revient souvent quand il s’agit de l’équipe nationale. Dans une récente déclaration faite au média anglais Sky Sports, le Franco-Algérien évoque son avenir international. Le tout sans donner une indication définitive sur la couleur du maillot qu’il compte porter sachant qu’il peut endosser la tunique bleue de la France ou la Verte de l’Algérie.



Rien de nouveau depuis octobre 2019

En tout cas, à chaque fois qu’il a été interrogé sur les footballeurs qui peuvent représenter deux sélections, Djamel Belmadi n’a pas manqué d’assurer avoir fait les démarches nécessaires pour s’arrêter sur l’envie des jeunes binationaux susceptibles de renforcer l’équipe nationale de représenter l’Algérie. Parmi eux, il y a Aït-Nouri qui évolue du côté de Wolverhampton dans ce que beaucoup considère comme le meilleur championnat du monde. L’information sur ce dossier et qu’en octobre 2019, son père avait rencontré le coach des « Fennecs ». C’était avant la rencontre amicale entre l’Algérie et la Colombie à Lille. Par la suite, il n’y a rien eu de concret puisque le gaucher n’a jamais été appelé plus de deux ans après.



La priorité est décelable

Quand on considère les performances récentes d’Aït-Nouri, on peut voir qu’il est l’un des joueurs les plus en vue chez les « Wolves ». Naturellement, il a suscité l’intérêt des médias dont Sky Sports qui l’a interrogé sur son avenir à l’international. Et on peut relever qu’il entretient une ambiguïté totale sur ce sujet. « Tout le monde veut jouer une Coupe du Monde et je sens que je suis bien placé pour avoir une opportunité sur la scène internationale. Si j’ai la chance de jouer pour l’un des deux pays, France ou Algérie, ça sera un grand honneur pour moi. Les deux sont de grosses équipes et je suis fier de mes origines françaises et algériennes », indique l’ancien sociétaire du SCO Angers.

Si l’on dissèque cette déclaration, on peut constater que la France a toujours été placée devant l’Algérie dans deux phrases. C’est peut-être une indication sur de la priorité du joueur qui n’a jamais montré une disposition réelle à porter la tunique des « Verts ». Cet air indécis n’incitera probablement pas Belmadi à l’appeler. Le fait qu’« El-Khadra » puisse décrocher une place au Mondial pourrait être une carte pour convaincre les réticentes à défendre les couleurs algériennes. Toutefois, on peut assurer d’une manière ferme que le premier responsable de la barre technique de l’EN ne confond pas privilège et passe-droit.