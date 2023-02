Madjid Bougherra est arrivé au terme de son contrat avec la Fédération algérienne de football (FAF) après la fin du CHAN-2022. C’est pour dire qu’il est libre de s’engager ailleurs. Toutefois, il attendrait un signe de la part de la FAF. Certains disent que l’instance veut le placer à la tête des U23, qui seront rachetés pour poursuivre les éliminatoires de la CAN-2023 de la catégorie après une affaire de fraude sur l’âge à la RD Congo, à la place du coache Noureddine Ould-Ali. Une idée qui n’emballe

pas vraiment l’ancien défenseur de l’EN.

Par Mohamed Touileb

La FAF a reçu la notification l’informant que l’Algérie U23 sera réintégrée dans les éliminatoires de la CAN-2023 de la catégorie qui se tiendra au Maroc l’été prochain. Avant cette décision administrative, Ould-Ali avait échoué à qualifier l’équipe au dernier tour des qualifications en s’inclinant 4 buts à 1 à Kinshasa face à la RD Congo à l’‘’aller‘’. Malgré le succès 3 buts à 1 au match ‘’retour‘’, les camarades de Belkhir se sont retrouvés hors course.



Réputation mise en jeu

Mais voilà que les Congolais ont été rattrapés par une affaire de fraude sur l’âge. Cela a obligé la Confédération africaine de football (CAF) de les exclure des qualifications. Cela a profité à nos U23 qui affronteront le Ghana lors de la dernière étape au mois de mars prochain. Tout reste donc à faire pour nos jeunots.

Pour re-dynamiser tout ça, du côté de la FAF, on a songé à mettre Bougherra aux manettes techniques. Cela veut dire que ce dernier supplantera Ould-Ali. Cependant, même si son avenir est incertain, « Bouggy » n’a pas voulu remplacer son compatriote. Prendre la place des autres ne fait pas partie de sa conception des choses.

Cette mission comporte aussi des risques d’échec conséquent quand on sait que les Ghanéens ne sont pas le plus facile des adversaires. L’écueil présente un « potentiel danger » très conséquent. Après avoir réussi à la Coupe Arabe FIFA 2021 qu’il a remportée et atteint la finale du CHAN-2022, Bougherra ne veut pas encourir le risque d’essuyer un échec et jouer sa réputation sur deux rencontres avec un groupe qu’il ne connaît pas préalablement.



Il veut aller de l’avant et donne la priorité à l’Algérie

Aussi, compte tenu des sollicitations dont il fait l’objet, prendre une jeune catégorie serait comme faire un pas en arrière en carrière. Cette étape, il l’a déjà passée quand il avait pris en main les U23 du Duhail SC au Qatar. D’ailleurs, il avait réussi à décrocher le titre de champion avec eux avant de tenter une expérience chez les ‘’seniors‘’ de Fujaïrah SC (Emirats arabes unis) qui n’était pas une franche réussite.

Par la suite, il est rentré en Algérie en juin 2020 sur sollicitation de Djamel Belmadi qui l’a suggéré à Kheireddine Zetchi, président de la FAF à l’époque. Depuis, il en a fait du chemin en étoffant sérieusement son CV avec le triomphe à la Coupe Arabe FIFA 2021 mais aussi cette finale atteinte au CHAN-2022.

Son bilan est remarquable puisqu’il n’a perdu aucun de ses 12 matchs officiels (10 victoires et 2 nuls) si l’on considère que la défaite face au Sénégal en finale du tournoi continental était aux tirs au but. Le potentiel est là. Et c’est aux responsables de l’exploiter. Pour l’instant, le « Magic » a des sollicitations. Notamment du Golfe ou encore de la part du MC Alger. Mais il attend une proposition ferme de la FAF.