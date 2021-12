Le parcours intellectuel de l’écrivain, penseur, chercheur et historien algérien, Mohamed Arkoun, (1928-2010) a fait l’objet d’une journée d’étude, organisée samedi à Annaba, avec la participation d’écrivains, d’universitaires et d’étudiants. La rencontre, organisée par la Bibliothèque principale de lecture publique d’Annaba en coordination avec l’Association algérienne des études philosophiques, s’inscrit dans le cadre du cycle de rencontres culturelles et intellectuelles initiées par la Bibliothèque principale de lecture publique de la ville pour faire connaître et mettre en avant de grands noms de la littérature et de la pensée algérienne, a précisé, la directrice de cette structure, Saliha Nouacer. Les participants à cette rencontre ont évoqué la pensée de Mohamed Arkoun et ses contributions pour enrichir le débat autour de la pensée et de questions philosophiques et spirituelles, mettant l’accent sur sa pensée critique qui «rejette les évidences et appelle à cultiver l’esprit critique pour répondre aux exigences de la modernité et se conformer à son temps». Dans ce contexte, le Pr. Omar Boussaha, du département de philosophie de l’Université Alger-2, a considéré que Mohamed Arkoun était «un intellectuel libéré des postulats, qui abordait la pensée avec une vision prospective centrée sur l’esprit pour analyser et lire l’Histoire». Dans sa conférence portant sur «La liberté et l’humanisme chez Mohamed Arkoun», le même universitaire a relevé que l’édification de la société pour Arkoun consistait à «libérer l’homme des contraintes imposées qui entravent le progrès des sociétés et à consolider les principes d’humanité pour réguler les relations et les rapports». De son côté, le Pr. Ali Khafif de l’université Badji Mokhtar de Annaba, a évoqué les mécanismes de l’analyse du discours de Mohamed Arkoun, en mettant l’accent sur l’aspect linguistique. Le penseur algérien, Mohamed Arkoun, compte à son actif plusieurs ouvrages et écrits dont «Humanisme et interprétation dans la pensée de Mohamed Arkoun».

