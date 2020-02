Par Rédaction Culturelle

Les organisateurs de la Berlinale ont annoncé, jeudi dernier, retirer l’une de ses plus prestigieuses récompenses, le prix Alfred-Bauer, du nom de son ancien directeur, en raison des révélations fracassantes sur le passé nazi de cet homme. L’enquête de l’hebdomadaire Die Zeit «jette une nouvelle lumière sur le rôle d’Alfred Bauer, le premier directeur du Festival international du film de Berlin dans la politique du film des nazis», indiquent les organisateurs de la Berlinale sur leurs pages Facebook. «La Berlinale retire le prix Alfred-Bauer avec effet immédiat à la lumière de ces nouvelles découvertes», ajoutent-ils alors que le coup d’envoi de la 70e Berlinale doit être donné le 20 février.

Selon Die Zeit qui s’appuie sur des recherches minutieuses, notamment dans les archives nationales, Alfred Bauer, qui fut directeur de la Berlinale pendant un quart de siècle (1951-1976), a été un haut responsable de l’organisme cinématographique de propagande mis en place par le ministre d’Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Membre du parti nazi

NSDAP, il fut aussi «un fervent SA», une instance paramilitaire, selon des documents rédigés par les nazis eux-mêmes. Alfred Bauer a aussi joué un rôle de premier plan dans la surveillance des acteurs, des réalisateurs et d’autres membres de l’industrie du film entièrement sous le contrôle de Goebbels sous le Troisième Reich. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s’est employé à effacer toutes les traces de son passé nazi, selon Die Zeit, cherchant même à faire croire qu’il avait été un opposant au nazisme. Il avait été nommé en 1951 à la tête de la Berlinale lors du lancement de ce festival devenu l’un des trois plus importants dans le monde avec Cannes et Venise.

Le prix Alfred-Bauer, remis par le jury de la compétition internationale, présidé cette année par l’acteur britannique Jeremy Irons, récompense un film qui ouvre de nouvelles perspectives dans l’art cinématographique.

