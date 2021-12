La CAN-2021 approche à grands pas. Et les joueurs de Djamel Belmadi ne comptent manifestement pas se rendre au Cameroun pour faire de la figuration. En tout cas, c’est ce que laisse croire Ramy Bensebaïni. Le latéral gauche fait de la conservation du titre un objectif non moins important qu’une qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Avant de disputer les barrages de mars pour tenter de valider la présence au Mondial 2022, les Guerriers du Désert iront au Cameroun pour défendre leur couronne africaine. Le fait d’avoir connu la sensation de triompher sur le plan continental ne semble pas suffire aux Verts.

Il veut une deuxième CAN

En effet, interrogé sur sa préférence entre remporter une nouvelle CAN ou disputer le prochain rendez-vous planétaire, Bensebaïni a déclaré : « Je ne peux pas choisir les deux? (il rigole…). Je choisis un deuxième trophée en coupe d’Afrique. Pour la Coupe du Monde, je participerai à celle d’après… ». Ces mots sont loin d’être anodins. Ils montrent que les protégés de Djamel Belmadi gardent une envie constante de gagner tout ce qui se présente devant eux.

Aussi, cela rassure quant à l’appétit du pensionnaire du Borussia Mönchengladbach et ses compatriotes. Le coach des « Verts » a tout simplement fait d’eux des footballeurs insatiables qui ne pensent pas à faire les choses à moitié. De bon augure alors que de gros défis attendent « El-Khadra ». C’est clair, les Fennecs ne veulent manquer aucun rendez-vous.

M.T.

Articles similaires