Avec un contrat qui expirera en juin 2024 et les performances de très haut niveau qu’il livre, Ismaël Bennacer attirera certainement les convoitises. A l’AC Milan, où il évolue depuis juillet 2019, on veut logiquement le prolonger. Impressionnant depuis des mois, l’Algérien devrait avoir un nouveau bail incessamment avec une très belle revalorisation à la clé selon les informations de La Gazetta Dello Sport.

Les Milanais n’ont pas vraiment d’autres choix que de se plier aux exigences salariales de l’un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. En effet, Ismaël Bennacer est clairement devenu une pièce-maîtresse chez les Rossoneri. Et bien que les tractations pour le faire rempiler durent depuis des mois, les deux parties ne sont, jusque-là, pas parvenues à un accord.

Une revalorisation à hauteur de 4 millions d’euros/an

Dans le détail, le Fennec demande un salaire de 4 millions d’euros pour poursuivre l’aventure avec le champion d’Italie en titre. Cela reste une augmentation très sensible sachant qu’il ne perçoit «que» 1.5 million d’euros actuellement. Mais quand on voit ce qu’apporte l’ancien sociétaire d’Empoli dans le dispositif de Stefano Pioli, cela rend ses exigences justifiées.

Ainsi, Paolo Maldini, Directeur sportif du club phare en Italie, se serait finalement résigné à offrir à Bennacer ce qu’il veut pour qu’il reste à l’AC Milan. En effet, La Gazetta Dello Sport annonce qu’un accord est imminent avec le Dz pour des émoluments compris entre 3.5 et 4 millions d’euros selon les variables. Cela permettra aux Lombards d’annuler l’effet de la clause de départ de 50 millions d’euros qui figure dans le contrat actuel. Cet alinéa rendait le bon de sortie d’Isma trop prenable pour les nombreux clubs qui l’ont sur leurs radars.

M.T.

