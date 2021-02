La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) déploiera une mission d’observation électorale au Bénin dans le cadre de l’élection présidentielle prévue pour le dimanche 11 avril prochain, a annoncé l’institution panafricaine dans un communiqué publié samedi. éCette mission va s’inscrire dans le cadre du Protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et de la bonne gouvernance et les dispositions relatives à la prévention des conflitsé, indique la même source. Quelques 5,5 millions d’électeurs béninois seront appelés aux urnes pour élire leur président. Sur les vingt dossiers de candidature, trois ont été provisoirement retenus par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Il s’agit des duos Alassane Soumanou et Paul Hounkpè, des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE, opposition), Patrice Talon

et Mariam Talata Chabi, des partis de la mouvance au pouvoir

(Bloc Républicain et Union Progressistes) et du duo de candidat indépendant Corentin Couhoué et Iréné Agossa. n

