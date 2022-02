La nouvelle wilaya de Béni-Abbès sera à l’avenir doté d’un nouvel aéroport dans la perspective du développement du transport aérienne dans cette région du sud-ouest du pays, a-t-on appris samedi auprès des responsables de la wilaya. «Nous avons procédé récemment au choix du terrain pour la réalisation d’un aéroport aux normes nationales et internationales et ce dans l’unique but de la promotion et développement des transports aériens des voyageurs et frets et du désenclavement total de cette région du sud-ouest à vocation touristique», a précisé le wali de Béni-Abbès, M. Saad Chentouf. «Les démarches administratives et techniques sont en cours pour la mise au point des différentes étapes inhérentes à la concrétisation de cet important projet, qui aura certainement des incidences positives pour le développement de notre wilaya», a souligné le même responsable. «En marge de ce projet, une opération de prise en charge de l’actuel aérodrome de Béni-Abbès, est en cours pour son exploitation», a-t-il ajouté. «Cette opération s’inscrit dans le cadre du processus de mise en service de cette infrastructure aéroportuaire qui a bénéficié en 2010 d’un projet de piste d’envol de 3.500 mètres de longueur sur une largeur de 45 mètres, permettant l’atterrissage de certains types d’aéronefs», a-t-il expliqué. Un investissement public de 400 millions DA a été consacré auparavant à la réhabilitation de la piste d’envol de cet aérodrome, selon les services de la wilaya. L’ouverture de cet aérodrome à la navigation aérienne sera, en plus du renforcement du transport des voyageurs et du fret dans la wilaya, un atout supplémentaire pour le développement des activités touristiques dans cette région qui dispose d’un potentiel touristique inestimable de renommée mondiale. n

Articles similaires