Propos recueillis par K. R.

«Le discours du Président de la République a été très explicite. Il a fourni l’état d’avancement dans le déblocage des projets d’investissement et les résultats obtenus. Il a insisté sur la nécessité de lever toutes les contraintes à l’investissement et a incité le wali à prendre des mesures correctement sans craindre des représailles et de lettres de dénonciations calomnieuses.

Il a déclaré que le wali est le premier ministre dans son territoire. Il a indiqué que le projet de code de wilaya et communal sera revu dans sa totalité. Cette révision du code communal va permettre aux élus d’agir avec plus de prérogatives, en coordination avec les chefs de daïra et les walis. Cela va permettre d’affiner la relation entre la wilaya et l’APC.

Selon l’intervention du Président de la République, le wali aura plus de pouvoir. Il est là pour garantir que l’investisseur aura son terrain, les documents nécessaires pour lancer son projet d’investissement. Le wali sera évalué par rapport à ses prérogatives dans les domaines particulièrement social et économique

Avec ces nouvelles prérogatives du wali, l’Algérie connaîtra un bond en avant. Quant à la nouvelle ville de Sidi Abdallah, elle réalise un programme de développement qui va permettre d’avoir d’ici quelques années environ 450 000 habitations. Sidi Abdallah a un pôle universitaire en cours de réalisation d’une capacité de 20 000 places pédagogiques et 11 000 lits de résidence, un pôle pharmaceutique qui est déjà opérationnel avec la présence d’unités de production pharmaceutique des laboratoires internationaux tels que Sanofi, Dar El Hikma.

Il y a une commission au niveau de la wilaya d’Alger pour lever les obstacles aux projets d’investissement dans la wilaya. Ces investisseurs rencontrent généralement des problèmes de permis de construire, d’autorisation, de délivrance de documents nécessaires à leur investissement.

