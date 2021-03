Le Président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina a annoncé, samedi, la participation de son parti aux élections législatives, prévues le 12 juin prochain et ce, dans le cadre d’« une alliance électorale qui se prolongera jusqu’à la formation du Parlement et du Gouvernement ». S’exprimant lors de la réunion du Majliss Echoura (Conseil consultatif) du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a fait savoir que son parti participera aux prochaines Législatives dans le cadre d’« une alliance électorale », précisant qu’il n’a pas encore reçu de propositions dans ce sens. Il a, en outre, dévoilé « une nouvelle initiative » de son parti, laquelle vise à « former une alliance électorale forte, constituée de partis, de personnalités et de composantes de la société civile, qui participera aux prochaines échéances et se prolongera au prochain Parlement en tant que force avant-gardiste soucieuse de l’unité du peuple et de la cohésion des institutions ». Plus précis, Abdelkader Bengrina a expliqué que cette alliance au prolongement post-élections, doit se faire avec « des forces nationales probes qui se verront confier la formation du Gouvernement dans le cadre d’un programme qui instituera un système reposant sur des principes et de nouveaux mécanismes ».

