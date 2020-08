Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a entamé une série de rencontres avec des opérateurs économiques du secteur de la santé, aussi bien nationaux qu’étrangers installés en Algérie, au cours desquelles il les a rassurés sur la démarche de l’Algérie en matière de coopération.

C’est à ce titre qu’il a reçu, au siège de son département ministériel, le Directeur général de Sanofi-Algérie, Raafat Henein, le Président-Directeur général des laboratoires Beker, Rachid Kerrar, le Président-Directeur général des laboratoires Frater-Razes, Abdelhamid Cherfaoui, et le Directeur de l’entreprise Cellular Plast, Khali Sofiane, indique un communiqué du département de la Santé. Celui-ci souligne que les entretiens qu’a eus le ministre avec les différents responsables des laboratoires et entreprises susmentionnés entrent dans le cadre d’un «programme de rencontres» entamé lundi, l’objectif étant de booster la coopération économique dans le secteur de la santé. De telles rencontres, précise-t-on encore, interviennent dans une conjoncture où «les efforts de l’Etat vont dans le sens de l’encouragement et de l’amélioration du système national de santé».

Les différents opérateurs économiques ont présenté chacun les activités de leurs entreprises respectives et se sont montrés disposés à poursuivre leur apport et leur coopération dans un secteur aussi sensible que celui de la santé.

Après avoir écouté leur présentation, le ministre de la Santé a «souligné la nécessité d’ouvrir la voie aux partenaires économiques par la levée de toutes les barrières administratives et bureaucratiques» et ce, «par une approche qui réponde aux besoins des citoyens en matière de disponibilité régulière en médicaments sûrs et efficaces, d’une part, et le développement d’instruments juridiques et économiques, d’autre part», selon le communiqué du ministère. «Cela sera possible grâce à la conjugaison des efforts, à l’écoute et à la concertation à propos des propositions et des problématiques soulevées par tous les acteurs concernés», a assuré le Pr Benbouzid.

Par ailleurs, il a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à veiller à la sécurité sanitaire du citoyen en adoptant une approche économique visant à promouvoir le secteur, est-il encore noté dans le communiqué sanctionnant la rencontre d’hier. Il a réitéré «la volonté et la disposition du ministère à un engagement ferme et total à travers une approche économique conformément à la volonté du gouvernement à promouvoir le secteur de la santé, auquel il accorde une grande attention», car «il s’agit d’un secteur sensible et stratégique qui reflète les aspirations des citoyens en matière de traitement et de sécurité sanitaire en Algérie», a conclu

le Pr Benbouzid.

Articles similaires