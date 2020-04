L’Algérie a enregistré 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 5 nouveaux décès lors des dernières 24 heures en Algérie, a annoncé hier le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Il a précisé que ces nouveaux cas portent à 3.649 le nombre total des cas confirmés positifs au Covid-19 et à 437 celui des personnes décédées suite à leur contamination.

Le nombre de personnes guéries ne cesse d’augmenter et le même responsable a fait état de 93 nouvelles guérisons durant les dernières 24 heures également, portant le nombre total des malades guéris à 1.651 personnes qui ont toutes quitté les structures hospitalières. Commentant la situation dans le pays, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a rassuré que la situation épidémiologique est «stable» et «ne suscite pas d’inquiétude». Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie, Dr Fourar a détaillé que les 5 décès ont été enregistrés à Tiaret (2), Tipasa (1), Oum El-Bouaghi (1) et Annaba (1), ajoutant que le nombre des cas confirmés est répartis sur 47 wilayas. Il a indiqué que les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 55% de l’ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65,2 % des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. D’où «le non-respect du confinement et des mesures de prévention par la population active sont mis en évidence par ces taux qui traduisent» clairement cet état de fait, selon le membre du Comité scientifique.

Dr Fourar a fait savoir que «17 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas ce mardi (hier, ndlr), tandis que 19 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 11 autres ont enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que les wilayas de «Blida, Alger et Oran sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures». (Suite en page 4)

Il a également indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 6424, comprenant 2.539 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3.886 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 22 patients sont toujours en soins intensifs.

M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d’éviter toute transmission du virus, de même qu’il a rappelé le numéro vert 3030 mis à la disposition des citoyens depuis le début de Covid-19 dans le pays.

Pour en revenir au ministre de la Santé, celui-ci, après avoir rassuré sur la situation de Covid-19 dans le pays, depuis la wilaya de Tindouf où il était hier en visite de travail, il n’a pas manqué de noter que «les moyens humains et matériels sont aujourd’hui disponibles en Algérie pour aider à la maitrise de la situation épidémiologique du nouveau coronavirus», faisant remarquer que «la wilaya d’Illizi a été jusque-là épargnée de Covid-19 grâce aux moyens mobilisés et aux mesures de prévention adoptées par le secteur».

«Les moyens de prévention du nouveau coronavirus sont disponibles en quantités suffisantes dans cette wilaya», a-t-il relevé, cité par l’APS, tout en affichant la disposition de son département à «mobiliser davantage de moyens si l’évolution de la situation épidémiologique l’exigeait». Le Pr Benbouzid a inauguré, par ailleurs, une salle de soins au quartier «El-Moustakbel» dont il a recommandé la dotation, à l’instar des autres structures de santé dans la wilaya, d’une installation d’énergie solaire, dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des zones d’ombre. Il a écouté aussi, sur site, les doléances de membres du corps médical, axées notamment sur l’affectation de logements équipés afin d’assurer la stabilité de l’encadrement médical dans cette wilaya. Le ministre a inspecté ensuite le service des urgences médicales de la polyclinique «Benyoucef Benkhedda» à Tindouf-Lotfi, où il s’il s’est enquis des conditions d’accueil des malades ainsi que de l’état des équipements, dont une partie nécessite une maintenance périodique, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Par ailleurs et à l’échelle planétaire, la pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 211.185 morts depuis son apparition en décembre dernier, de même que plus de 3.030.240 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de la pandémie.

