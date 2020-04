La propagation du nouveau coronavirus à un rythme soutenu ces derniers jours devient de plus en plus inquiétante. Les chiffres des cas contaminés et des décès annoncés quotidiennement en sont la preuve formelle. L’élargissement du confinement partiel à toutes les wilayas du pays en est une autre preuve. La déclaration, loin d’être anodine, du ministre de la Santé en est encore une : «Les cas de Covid-19 augmenteront à un rythme inquiétant durant les prochains jours sans l’impérative mobilisation de tous les citoyens pour faire face au nouveau coronavirus», a-t-il averti.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a appelé à un respect rigoureux du confinement de tout un chacun pour faire barrage à la propagation de la pandémie. «Les citoyens doivent se mobiliser, respecter les règles de confinement et éviter les rassemblements qui contribuent à l’aggravation de la situation», a déclaré le Pr Benbouzid, lors d’une émission sur la lutte contre le Covid-19 à la Télévision nationale, en présence d’autres professeurs en maladies infectieuses et respiratoires.

Depuis hier, la totalité des wilayas du pays est passée en confinement partiel, à l’exception de Blida qui reste en confinement total. Le confinement partiel dans neuf wilayas (Alger, Oran, Aïn Defla, Béjaïa, Sétif, Tipasa, Médéa, Tizi Ouzou et Tlemcen) est désormais de 15h à 7h, tandis que le reste des wilayas, au nombre de 38, les horaires du couvre-feu sont de 19h à 7h. Il est clair que c’est dans l’intérêt général que les horaires de confinement doivent être scrupuleusement observés pour se protéger, car tout l’argent du monde qu’on pourra injecter pour combattre le Covid-19 ne sera d’aucune utilité sans le respect de l’ensemble des mesures de prévention.

Le Pr Benbouzid a expliqué, dans ce sens, qu’«en dépit des moyens financiers et médicaux assurés par l’Etat, l’Algérie ne pourrait pas faire face et lutter contre cette pandémie, qui a touché plusieurs pays du monde, si les citoyens ne respectaient pas les recommandations des autorités publiques». D’autres professionnels de la santé ont déploré des comportements qui sont loin de se conformer aux règles de confinement, pourtant seul moyen de briser la chaine des contaminations. Ils expliquent que le confinement ne donne pas de résultats tout de suite. Ce n’est pas parce qu’on a confiné totalement une wilaya et partiellement les autres que nous aurons une baisse des cas. La circulation du Covid-19 est encore active. Pour espérer avoir des résultats, il faut attendre 14 jours, mais à condition que le confinement soit respecté et suivi par un autoconfinement, soit un confinement volontaire. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans de nombreuses villes du pays, les citoyens continuent de sortir, se rassembler…», a indiqué Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique du suivi de la pandémie du Covid-19.



Une «insouciance» qui peut coûter cher

Le même constat est fait par les correspondants de presse qui affirment, depuis plusieurs wilayas que «les gens sont insouciants et ne sont nullement inquiétés. Ils vivent comme si le Covid-19 n’existe pas. Ils jouent au football, ne respectent pas la distance de sécurité quand ils font leurs achats, etc., et ce, même à Blida alors que cette wilaya est en confinement total avec le plus grand nombre de décès et de contamination. Les récalcitrants, il y en a partout», affirment-t-ils. Les médecins qui travaillent dans les hôpitaux de Blida, dont le Pr Mohamed Yousfi, ont tiré la sonnette d’alarme en informant les citoyens, par les différents canaux d’information, que s’ils continuent de violer les règles de confinement, ils s’exposent forcément à une contamination et contamineront d’autres à leur tour qui, eux aussi, contamineront d’autres et ainsi de suite à l’infini tant que le confinement et les précautions recommandées ne sont pas suivies à la lettre. Ce qui mènera à très un grand nombre de personnes contaminées. En fin de parcours, il est normal que les hôpitaux se retrouvent débordés par ce grand nombre de personnes contaminées et, par conséquent, rien ne pourra suffire : ni lits, ni masques, ni gants, ni respirateurs, ni personnel.

Le Pr Yousfi, chef du service des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, qui a observé des nombreuses violations des règles de confinement à Blida, soutient que «le confinement doit être bien appliqué pour qu’on puisse voir les résultats. Or, ces résultats ne sont visibles qu’au bout de 2 à 3 semaines».



Comment passer cette crise avec «le moins de dégâts possible»

S’agissant de l’évolution de la situation épidémiologique, il estime qu’il faudra attendre le pic de l’épidémie en espérant qu’on y arrivera avec le moins de dégâts possible. Et le moins de dégâts passe par le respect du confinement. «En respectant le confinement, on aura moins de contaminations, donc moins de malades qui arrivent dans les hôpitaux, moins de cas sévères, moins de cas en réanimation et, par voie de conséquence, moins de décès», a-t-il expliqué.

A propos justement de la prise en charge d’un grand nombre de malades en cas de hausse du nombre des cas contaminés, le Pr Benbouzid a affirmé que «tous les établissements hospitaliers ont gelé les autres activités à l’exception des services obstétriques et chirurgicaux et aménagé leurs services pour accueillir les malades», insistant encore une fois que «la seule barrière efficace pour faire face à cette pandémie mortelle consiste au respect par les citoyens des orientations du ministère de la Santé». Après avoir évoqué le nouveau plan, adopté par le ministère en matière de gestion du nombre de lits entre les hôpitaux, du nombre de cas diagnostiqués et des malades sous traitement, et d’organisation du circuit du patient. Le ministre a annoncé que 10 cliniques privées spécialisées dans l’imagerie médicale ont proposé leurs services pour la réalisation de l’examen de scanographie en faveur des malades, dans le cadre du diagnostic des symptômes du nouveau coronavirus. D’autres cliniques privées proposent les services de leur personnel pour les cas exceptionnels. La crise sanitaire que traverse le pays, à l’instar des autres pays du monde, amènera les «autorités publiques à revoir le système de santé», a-t-il conclu.

Le Pr Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique chargé du suivi de l’épidémie du coronavirus, s’est également exprimé dans le même sens. «Il faudra attendre 14 ou 15 jours après du début du confinement pour avoir des résultats. C’est pourquoi nous appelons les citoyens de Blida et des autres wilayas à se conformer au respect du confinement et aux règles de prévention. C’est seulement cela qui nous permettra d’endiguer la propagation de ce virus dangereux», a-t-il expliqué.