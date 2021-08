Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé lundi à Alger, l’acquisition d’autres générateurs d’oxygène « dans les prochains jours » pour permettre aux établissements hospitaliers d’autoproduire cette substance. « Dans les prochains jours, un nombre de générateurs d’oxygène seront acquis et mis à disposition des hôpitaux pour pouvoir autoproduire de l’oxygène, selon les besoins de chaque établissement hospitalier », a expliqué M. Benbouzid lors d’une réunion d’évaluation avec les directeurs de santé et d’hôpitaux en visioconférence. M. Benbouzid a également souligné la poursuite de l’opération de mise à la disposition des hôpitaux de dizaines de concentrateurs d’oxygène afin de prendre en charge les patients de la Covid-19, notant que « le manque de cette substance n’est pas la cause directe et unique du décès ». A l’occasion, le ministre a noté une baisse du nombre de nouvelles contaminations au Coronavirus ces trois derniers jours, exprimant son souhait que cette tendance baissière se poursuivrait, ce qui permettra, -a-t-il dit, de réduire la pression sur les hôpitaux. Il a également exhorté les directeurs de la santé à mobiliser tous les moyens et les capacités matérielles et humaines afin de gérer la situation, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en oxygène des établissements hospitaliers, soulignant que la fourniture de cette substance est une « responsabilité collective et ne se limite pas au ministère de la Santé ». M. Benbouzid n’a pas manqué l’occasion de saluer la coopération et la coordination enregistrées entre les différents départements ministériels pour faire face à la situation épidémiologique. Concernant l’opération de vaccination, le ministre a mis l’accent sur la nécessité « d’accélérer » son rythme pour parvenir à une immunité collective comme l’une des solutions les plus importantes pour faire face à cette pandémie que les plus grands systèmes de santé du monde n’ont pas été en mesure de gérer, soulignant la poursuite des efforts des autorités pour acquérir plus de doses afin d’atteindre bientôt près de 9 millions de doses. Par ailleurs, le ministre a exhorté les directions de la santé à s’efforcer de mettre à disposition des structures d’accueil des patients, à l’instar des hôtels, pour alléger la pression sur les établissements hospitaliers, notamment ceux qui ont besoin de doses d’oxygène égales ou inférieures à 10 litres. M. Benbouzid a également réaffirmé que le respect continu des mesures préventives, notamment celles liées au port du masque et à la distanciation physique, est l’un des plus importants moyens de prévention contre le virus, en plus de la vaccination. En réponse à une question d’un journaliste sur un éventuel recours à un confinement total, le ministre a écarté cette hypothèse, tout en affirmant que cette question faisait partie des prérogatives du Conseil scientifique chargé de suivre la situation pandémique.(APS)

