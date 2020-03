L’Algérie est entrée en phase trois de la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche le ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, précisant que la décision du confinement général relève des prérogatives exclusives du président de la République. « L’Algérie est entrée en phase 3 de l’épidémie du coronavirus et, par conséquent on doit se préparer au pire« , a déclaré M. Benbouzid à la Radio nationale. Dans ce sens, il a indiqué que l’Algérie, à la différence de l’Italie, a anticipé en prenant les dispositions nécessaires dès le début, assurant à ce propos « qu’il n’y a pas de pénurie de produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux ». Le ministre a également tenu à rappeler que l’Institut Pasteur d’Algérie « demeure l’unique structure habilitée à effectuer des analyses sur le coronavirus« , précisant que ces mêmes analyses « seront bientôt effectuées à Constantine et à Oran ». Par ailleurs, il a indiqué que le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus rend public quotidiennement, vers 17h, un communiqué dans lequel il fait le point de la situation, ajoutant que ce Comité rend compte de l’évolution de la situation toutes les deux heures au président de la République. Le ministre a, en outre, fait savoir que dans le but d’éviter toute confusion dans la diffusion des informations, il a été interdit aux directeurs de la santé au niveau des wilayas de faire des déclaration sur le coronavirus en Algérie. Le dernier bilan rendu public samedi soir par le comité de suivi du Coronavirus en Algérie a fait état de 139 cas confirmés, dont 15 décès.

Articles similaires