Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a été reçu, lundi à Riyadh, par l’Emir Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier, Vice Premier ministre, ministre de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite. Cette rencontre s’est déroulée en marge de la participation de Benabderrahmane, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sommet « Initiative du Moyen-Orient Vert ». A cette occasion, le Premier ministre a transmis à Mohamed Ben Salmane les salutations du Président de la République à son frère le Serviteur des Lieux saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz. Outre la coordination des efforts visant à relever les défis climatiques, la rencontre a porté sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales, dans le cadre des échéances importantes que les deux pays s’attellent à préparer. Les deux parties ont évoqué « la coordination des efforts concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun » à travers « le renforcement des mécanismes de concertation bilatérale et la coordination des positions, particulièrement au niveau de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour la stabilité et l’équilibre du marché international du pétrole ». Au terme de la rencontre, le Prince héritier Mohamed Ben Salmane a chargé Benabderrahmane de transmettre « les salutations fraternelles » du Serviteur des Lieux saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz à son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. (APS)

