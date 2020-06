Les nouveaux ministres des Finances et de l’Energie, Aymen Benabderrahmane et Abdelmadjid Attar, arrivent au gouvernement dans une conjoncture marquée par le creusement des déficits et la chute des recettes en devises conséquemment à la dégringolade des cours du pétrole sur le marché mondial. Les deux ministres ont ainsi la charge de redresser un tant soit peu une situation qui vire au rouge.

Les deux départements de l’Energie et des Finances changent de mains. Abderrahmane Raouya, un vieux routier de l’Administration fiscale et plusieurs fois ministre sous Bouteflika, quitte le ministère des Finances, remplacé par Aymen Benabderrahmane, jusqu’ici Gouverneur de la Banque d’Algérie. Les deux ministres, le partant et le nouveau, ont tous les deux remplacé Mohamed Loukal, qui était Gouverneur de la Banque centrale avant qu’il ne soit désigné ministre des Finances du précédent gouvernement des affaires courantes. Mohamed Loukal, ex-patron de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), a été remplacé par Abderrahmane Raouya au ministère des Finances et par Aymen Benabderrahmane à la Banque centrale. Il faut dire que pour ces deux ministres des Finances, ancien et nouveau, l’impératif de résultats ne dépend pas uniquement de leurs compétence et engagement, mais surtout de la marge de manœuvre dont ils bénéficient. Celle-ci dépend à son tour de deux facteurs essentiels, la politique budgétaire que le gouvernement veut adopter et des facteurs exogènes, liés à la crise financière née de la contraction drastique des recettes en devises. Avec le départ d’Abderrahmane Raouya du ministère des Finances, fervent défenseur de la codification budgétaire au moyen de l’impôt – cela a été prouvé encore une fois dans la Loi de finances complémentaire 2020 -, l’arrivée de Aymen Benabderrahmane ne devrait pas changer grand-chose à la donne, sauf que le nouveau ministre serait plus engagé en faveur des réformes budgétaires et plus à l’écoute par rapport aux pistes de sortie de crise que suggèrent les économistes et les experts. De toute façon, le nouveau ministre des Finances aura du pain sur la planche tant il est vrai que les voyants sont au rouge et que la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement est pour le moins étroite. Face à l’amenuisement des liquidités en dinar et du stock en devises, conséquemment à la hausse des déficits budgétaire et courant, Aymen Benabderrahmane n’a de choix que de redire tout haut ce que sa précédente institution, la Banque centrale en l’occurrence, disait tout bas. La Banque d’Algérie n’a cessé d’appeler à des ajustements budgétaires et réformes économiques de fond pour réduire les déficits et la pression sur les réserves de change. L’autorité monétaire que dirigeait jusqu’ici Aymen Benabderrahmane martelait sans cesse que le levier monétaire ne doit pas être l’unique piste d’ajustement et que l’excès de la dépense intérieure était à l’origine des maux de l’économie. Autrement dit, la Banque centrale estimait que l’Etat vivait au-dessus de ses moyens. Et pour tenter de renforcer ces moyens, le chef de l’Etat fait appel à Abdelmadjid Attar, ancien ministre des Ressources et eau et ex-PDG de Sonatrach, géologue de formation. Il remplace ainsi Mohamed Arkab au ministère de l’Energie et son prédécesseur investi dans un nouveau département, les richesses minières en l’occurrence, qui dépendaient jusqu’ici du ministère de l’Industrie et des Mines.



Abdelmadjid Attar, un pro-schiste

Mohamed Arkab était peu productif au ministère de l’Energie, alors que les enjeux et les défis étaient immensément titanesques. Abdelmadjid Attar, fervent défenseur de l’option du schiste, inévitable, selon lui, pour améliorer les scores de production primaire d’hydrocarbures, va devoir concilier les attentes des investisseurs, peu nombreux à se bousculer au portillon, et l’espoir de l’Etat de voir la production et le niveau des recettes en devises repartir à la hausse. Le nouveau ministre de l’Energie semble en être conscient. Lors de la cérémonie de passation de consignes, organisée hier au ministère de l’Energie, Abdelmadjid Attar a relevé à juste titre l’existence de nouveaux enjeux dans le secteur énergétique «d’autant que la situation énergétique au niveau mondial a changé depuis près d’une dizaine d’années, notamment à cause de la récession économique mondiale». «Il y a aussi la baisse des prix du pétrole à partir de 2014 ainsi que la pandémie de la Covid-19 depuis le début de l’année en cours. Les analystes disent désormais que le secteur de l’Energie ne peut pas poursuivre avec la même organisation et les mêmes objectifs», a fait savoir le nouveau ministre de l’Energie. Selon lui, le monde va changer durant les deux années suivantes, d’où la nécessité pour l’Algérie de faire face à cela avec un nouveau plan et de nouveaux comportements notamment concernant la gestion et la préservation des ressources énergétiques. Fidèle à ses positions, Abdelmadjid Attar estime que les ressources énergétiques de l’Algérie en gaz et de pétrole «sont suffisantes, la sécurité énergétique est sûre jusqu’en 2030, voire 2040. Mais la problématique est que l’économie nationale doit oublier la rente énergétique et doit travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme». Il fait certainement allusion aux hydrocarbures de schiste, pris en charge juridiquement par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, mais dont l’exploitation nécessite un effort sur le moyen et long termes. Abdelmadjid Attar a indiqué récemment que «le potentiel résiduel restant en hydrocarbures à découvrir et à exploiter est essentiellement non-conventionnel», mais cette exploitation ne pourra se faire avant 2025. Par ailleurs, le nouveau ministre a plaidé, hier, en faveur de la stabilité dans le secteur. Il a dans ce sens appelé les différents responsables du secteur à œuvrer pour instaurer «plus de confiance au niveau des entreprises et des structures». Une chose est sûre, les nouveaux ministres des Finances et de l’Energie, Aymen Benabderrahmane et Abdelmadjid Attar, arrivent au gouvernement dans une conjoncture marquée par le creusement des déficits et la chute des recettes en devises conséquemment à la dégringolade des cours du pétrole sur le marché mondial. Les deux ministres ont ainsi la charge de redresser un tant soit peu une situation qui vire au rouge. n