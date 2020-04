Pas moins de quarante agents de la Protection civile ont été mobilisés dans l’après-midi de mercredi dernier pour venir à bout d’un important incendie qui s’est déclaré au niveau de la cité dite Daïra Mostéfa, commune de Ben M’hidi. Le feu s’est déclaré, selon notre source d’information, à partir d’un hangar spécialisé dans la fabrication du textile. Les sapeurs-pompiers, au vu de l’importance du feu ont été dépêchés de toutes les unités de la wilaya d’El Tarf, implantées au niveau de certaines communes et chefs-lieux de daïra, notamment El Kala, Bouteldja, Ben M’hidi, Besbes et Drean. Les feux ont détruit une importante partie du hangar de cette unité située au niveau de la zone industrielle de cette agglomération de cinquante mille habitants. Des efforts ont été déployés par les agents de la Protection civil pour maîtriser les flammes qui allaient atteindre d’autres surfaces après plus de trois heures, a-t-on souligné. Jusqu’à l’heure où nous rédigeons ce papier aucune information n’a filtré sur les causes ou les auteurs de cet incendie qui a, précise-t-on, provoqué énormément de dégâts. Enfin, les services de sécurité de cette daïra ont diligenté une enquête afin de pouvoir déterminer les circonstances de cet incendie et d’identifier et de localiser les auteurs de ce sinistre criminel n’ayant engendré aucune perte humaine.M. B.