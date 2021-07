Les résultats de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), pour la session juin 2021, seront annoncés dimanche à partir de 16h00, a indiqué samedi un communiqué de l’Office national des examens et concours (ONEC). Pour les candidats scolarisés et candidats libres, les résultats seront annoncés via le site de l’ONEC: https://bem.onec.dz et pour les candidats scolarisés via l’Espace parents: https://tharwa.education.gov.dz, précise l’Office. Les listes des élèves lauréats admis en première année secondaire seront affichés au niveau de tous les établissements scolaires, le même jour et à la même heure. A cette occasion, l’ONEC «remercie vivement l’ensemble de la famille éducative et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet examen, souhaitant plein succès à tous les candidats». n

